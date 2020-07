esclusiva Galderisi: "Feralpi con gambe più leggere. La Vis punterà su un'umiltà ambiziosa"

Vigilia di secondo turno del secondo turno dei playoff promozione in Serie C. Ospite dei microfoni di TuttoMercatoWeb.com il tecnico della Vis Pesaro Giuseppe Galderisi, ha analizzato i due match che vedranno in campo le squadre del Girone B: Padova-Feralpisalò e SudTirol-Triestina. "Sicuramente la gara dell'Euganeo è la più interessante dell'intero turno - spiega - perché s'incontrano due squadre forti e ambiziosa. Il Padova avrà il vantaggio di avere già 90' nelle gambe e a livello di condizione è un dato non di poco conto. La Feralpisalò avrà le gambe più leggere ma in ogni caso sarà determinante l'approccio mentale, la convinzione nei propri mezzi. A mio modo di vedere le cose si può quasi parlare di finale anticipata".

Esiste una favorita?

"Il Padova è partito con grandi ambizioni mentre la Feralpisalò si è imposta con il passare delle settimane. Penso però che in termini di pronostici dopo tre mesi dallo stop al campionato si riparta tutti dallo stesso punto. Volendo fare una scelta darei un 5% in più di chance qualificazioni ai biancoscudati, ma solo perché hanno già 90' nelle gambe".

Nel programma delle partite c'è anche un altro match con protagoniste due squadre del Girone B SudTirol-Triestina.

"La stagione del SudTirol è stata strepitosa, mentre la Triestina ha avuto molti alti e bassi nonostante una società ambiziosa e una squadra di spessore. Il fatto che quattro squadre come quelle citate finora siano protagoniste nei playoff promozione dimostra il livello qualitativo del Girone B".

La quarta squadra a staccare il pass per la Serie B sarà... A lei la risposta mister.

"Si dovesse ragionare solo in termini di valori assoluti sarebbe possibile farlo, ma sappiamo bene dalle precedenti edizioni dei playoff che in un mini torneo come quello che si sta giocando ci sono tantissimi fattori da considerare che esulano dai semplici rapporti di forza. La condizione, il fattore climatico e quello ambientale possono fare la differenza. Una cosa è certa: ogni gara sarà un test difficilissimo per i tecnici in campo".

Ultima domanda su di lei e la Vis Pesaro. Avanti insieme.

"Assolutamente sì. Io ho già firmato il mio contratto per la prossima stagione e proprio in queste ore sarò di nuovo in città per fare il punto della situazione con il club. Sulla pianificazione futura non ci siamo mai fermati, con una 'umiltà ambiziosa' come la chiamo io. Servirà fare le cose al meglio".