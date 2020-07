esclusiva Iovino: "Emmausso vuole la B, Pop l'Italia. Carrarese, discorso avviato per Calderini"

Il campionato di C è andato in archivio, i verdetti sono stati emessi ed è ora tempo di pensare alla nuova stagione: partendo non solo dalle iscrizioni, ma anche dal calciomercato. Che registra i primi rumors.

Di parte dei protagonisti della Serie C, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne hanno parlato con l'agente Francesco Iovino (socio di Matteo Coscia), che si è espresso in merito ad alcuni suoi assistiti.

La meritata B è arrivata per la Reggiana. Al momento attuale, la situazione dei suoi assistiti in Emilia, come si presenta?

"Quella della Reggiana è stata una grande stagione, che ha soddisfatto chiunque. Varone aveva già l'opzione in caso di Serie B, a breve parleremo anche per Rozzio, pietra miliare del club che ha dato tanto e ha ricevuto altrettanto da club e città: sono elementi che fanno gola sul mercato, il campionato al top lo dimostra, ma vorrebbero continuare a dare il loro contributo alla Reggiana".

Difensori affermati, loro. Ma si parla molto di Fusco, del Sorrento, ambito da almeno tre club di C: Cavese, Virtus Francavilla e Monopoli .

"E' vero Fusco, classe '99, è richiestissimo in C, ma al momento la squadra più interessata e gradita al ragazzo, sia per il mister che per il progetto tecnico, è il Monopoli".

Altro elemento arretrato che fa gola è Conson: dalla Carrarese alla Triestina ?

"Il ragazzo deve ringraziare la Carrarese, che comunque si sta interessando, ma si sta guardando anche intorno per nuovi progetti consoni alle sue aspettative. L'interesse della Triestina parte da gennaio, e questo indubbiamente lo ha lusingato, è uno dei club che stiamo attentamente valutando".

A Carrara due attaccanti della sua scuderia. Caccavallo confermatissimo, Calderini?

"Si, Caccavallo ha ancora un contratto in essere, ed è pronto e carico, dopo una stagione segnata dall'infortunio, per dimostrare quando ancora può dare a una piazza alla quale è legato. Piazza dove potrebbe rimanere anche Calderini, che ha disputato un ottimo campionato, divenendo un elemento importante per lo scacchiere di Baldini: abbiamo un discorso avviato".

A proposito di attaccanti, degna di nota la stagione di Emmausso. Rimarrà a Vibo, nonostante il progetto dei calabresi sembri mutare?

"Emmausso ha fatto benissimo in questa stagione, ha qualità importanti e punta ad alzare l'asticella. E' chiaro e comprensibile che voglia B, vedremo quello che succederà".

Nel Girone C anche Laaribi e Laezza, che pare però voler rimanere ad Avellino.

"Laaribi deve dire grazie alla Casertana, ha vissuto un'esperienza fantastica in Campania, ma ha il contratto in scadenza: stiamo valutando anche altri progetti altrettanto importanti. Anche Laezza ha mercato, è un difensore molto duttile che può far comodo a tante, ma l'intenzione è parlare prima di tutto con l'Avellino".

Per Pop si sono aperte le porte della Serie A rumena, grazie all'Hermannstadt. Impossibile rivederlo in Italia?

"L'esperienza nella massima serie rumena è stata per lui molto formativa, ma l'intenzione del ragazzo è quella di tornare in Italia dalla porta principale. Alle spalle ha gare con la nazionale, panchine con la Roma: può e vuole tornare".