esclusiva Lega Pro, Ghirelli: "Monitoriamo Livorno e Carpi: ma in Emilia i soci son più forti"

Dopo Trapani, la Serie C trema per il caos che rischia di crearsi a Livorno: il presidente Rossettano Navarra ha sollevato il problema legato alla fideiussione, e non esclude di portare i libri contabili in tribunale.

In merito a ciò, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: "Sono molto preoccupato, perché, anche in questo caso, siamo in una grande città con una grande storia calcistica. Sono preoccupato perché non si capisce chi fa cosa, quali sono i ruoli in società, quale ruolo abbia la banca e chi l'ha coinvolta. L'avvocato Navarra parla di tempi di risoluzione molto ristretti, spero in chiarezza e rassicurazione a stretto giro di posta. Non sono una persona ansiosa, ma confesso che questa confusione nell'asset societario mi mette ansia. Spero non ci sia un'altra Trapani, ma prima di tutto occorre chiarificazione. Per noi è difficile districarsi in questa faccenda".

Accennava a Banca Cerea, che, seppur in minima parte, ha delle quote nel Carpi. State monitorando anche la piazza biancorossa?

"A Carpi si terrà domani l'assemblea dei soci, il problema anche in quel caso è relativo alla composizione societaria ma mi pare di vedere dei soci comunque forti. Lasciamoci questo fine settimana di trepidazione. A ogni modo, Livorno e Carpi sono due piazze che monitoriamo".

Al netto di tutto, questo fine settimana si giocherà regolarmente tutta la giornata.

"Dal punto di vista societario sì, ma per quanto riguarda il campo abbiamo la situazione del Covid-19 da gestire. Abbiamo stilato il nuovo protocollo, ma la faccenda non è di semplice gestione organizzativa per problemi di tempistiche in casi di positività o presunta tale. Spero comunque in un miglioramento, anche perché in Serie C c'è massima collaborazione da parte di tutti: è un campionato travagliato da governare passo dopo passo".