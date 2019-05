© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Dopo l'esclusione del Matera e la retrocessione della Paganese, Mariano Stendardo (36) ha voglia di ripartire con rinnovate ambizioni. Dopo 13 partite, giocate ad alto livello con la maglia azzurrostellata (33 in totale nell'arco della stagione), l'esperto difensore, nonostante fosse legato per un altro anno con gli azzurrostellati, ha formalizzato in mattinata l'accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto. La volontà è quella di restare in serie C e di valutare con calma eventuali proposte interessanti.