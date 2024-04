Ufficiale De Sanzo riparte dalla panchina del Matera. Dove si è dimesso il presidente Petraglia

È con una nota ufficiale che il Matera, ora al sesto posto nel Girone H di Serie D, ha fatto sapere, "d’intesa con lo stesso Mister, con dispiacere, di interrompere, prima del previsto, il rapporto professionale con Luigi Panarelli. [...] Si conferma, purtroppo, altresì, che, sulla base di quanto emerso molto recentemente, nei prossimi giorni, sarà convocato un Cda per recepire le dimissioni irrevocabili già rassegnate dal Presidente, avv. Antonio Petraglia e da alcuni membri del Cda e la convocazione urgente della assemblea dei soci per la elezione del nuovo Cda e Presidente".

Già nominato, però, il nuovo tecnico, Fabio De Sanzo. Come si legge nel comunicato, "Mister De Sanzo aveva iniziato la stagione sulla pancina dell'Acireale. Nella sua carriera da allenatore ci sono anche Paganese, Corigliano e Gelbison oltre all'Acireale. Adesso approda a Matera per disputare al meglio questo finale di stagione. Nel suo passato, oltre ad allenare in Serie D disputando due playoff con l'Acireale, ha avuto esperienze anche tra i professionisti con 55 panchine in Serie C.

Nato a Castrovillari il 5 ottobre 1972, da calciatore è stato un buon difensore con più di 300 partite nei professionisti.

A mister De Sanzo il benvenuto nella Città dei Sassi".