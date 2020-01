ESCLUSIVA TMW - Paramatti: "Rimini no situazione disastrosa. Credo in salvezza"

© foto di Sandro Giordano

E alla fine Rimini fu: dopo un periodo di allenamento, Lorenzo Paramatti, reduce dall'esperienza in Romania, è tornato in Italia, con la grinta e la determinazione che serviranno anche alla squadra romagnola per centrare la salvezza. Oltre che al classe '95, deciso a rimettersi in gioco anche in Italia.

Proprio il figlio d'arte, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Dopo l'esperienza estera, ti sei rimesso in gioco in Italia: perché la scelta di Rimini, con la complessità del momento biancorosso?

"E' vero, la classifica parla adesso di ultimo posto, ma la situazione non è affatto catastrofica. Soprattutto se si considera che la salvezza diretta dista solo sei punti, che sono due partite a fronte di un intero girone di ritorno. Rimini è una bella piazza, è nella storia del calcio, e la proposta fatta dalla società mi ha subito attirato. E' anche una bella città, qua si sta bene".

Cosa ti ha lasciato l'esperienza al Timisoara?

"Sono arrivato al Timisoara a gennaio, dopo aver rescisso con il Gubbio, e ho raggiungo la squadra in Turchia, nel ritiro, perché i tempi del calcio rumeno, a causa del clima, sono diversi dai nostri. E' stata un'esperienza bellissima, mi ha aiutato a crescere umanamente e professionalmente, ho avuto la possibilità di confrontarmi con un calcio di verso che mi ha aperto nuovi orizzonti: avevo anche la possibilità di approdare in formazioni di Serie A in Romania. Poi in città tutti mi volevano bene, ho conosciuto una cultura diversa che mi ha arricchito. Credo che un'avventura così, con i giusti stimoli e una mente aperta, vada provata".

Perché sei tornato in Italia?

"Può sembrare contraddittorio, ma avevo voglia di rimettermi in discussione a casa, avevo voglia di dimostrare anche qui il mio valore. In tutti i vari momenti della vita, si deve analizzare ogni singolo aspetto, e io ho creduto opportuno rientrare".

