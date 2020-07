esclusiva Playoff Serie C. L'ex D'Alessandro: "Reggiana è al top. Grandi meriti ad Alvini"

Il 30 giugno hanno preso il via i playoff di C, giunti ora alle semifinali. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle formazioni in lotta per la B

Un biennio, non recentissimo (dal 2009 al 2011), alla Reggiana, e una passione, un amore mai sopito. A distanza di anni, Matteo D’Alessandro continua a seguire le sorti dei granata, e, in vista della semifinale playoff, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il giocatore per un parere in merito.

Avvolgiamo di un po’ il nastro, pensando al percorso della Reggiana: che squadra hai visto in questa stagione?

“Ho visto una Reggiana al top, la stagione è stata ottima. In estate sono partiti in ritardo con la costruzione della squadra, ma hanno poi compensato alla grande, e i meriti vanno anche ad Alvini, aveva già fatto bene con l’Albinoleffe e il Tuttocuoio ma questo anno è stato davvero il massimo. Certo, nella gara di lunedì si è visto che fisicamente lo stop ha inciso, le due grandi occasioni del match le ha avute il Potenza, ma a livello di valori la semifinale è più che meritata”.

Avversario di turno il Novara: le partite in più sulle gambe possono far la differenza?

“Il Novara è la mina vagante dei playoff, sulla carta era meno favorita del Carpi ma è arrivato molto bene al match, con un ottima condizione fisica e con qualità. Sarà una gara tirata, come tutte, basta vedere quelle già giocate”.

Può arrivare in B la Reggiana?

“A mio avviso, la finale sarà Reggiana-Bari, e io mi auguro che sia la Regia a spuntarla, anche per il campionato fatto: non dimentichiamoci che è una formazione neo promossa. Merita tanto, per la fame e la voglia di calcio che appartengono anche a tutta la città”.

Extra Reggiana. Attualmente sei svincolato: cosa ti aspetti dal tuo futuro?

“Almeno un progetto in Serie D vorrei trovarlo, anche se poi non nascondo che mi piacerebbe anche tornare in C. Con il mio agente siamo cercando la giusta soluzione”.