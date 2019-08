© foto di Federico De Luca

Con alle spalle oltre 150 partite tra B e C, Matteo D’Alessandro, reduce da un anno e mezzo di Serie D, è pronto al ritorno in C, dove incarna un profilo idoneo anche per far da chioccia a rose di giovani ragazzi. Come la Pianese. Che infatti, secondo quanto raccolto da TMW, ha mosso i primi passi versi il classe ‘89. Vedremo l’evolversi della situazione.