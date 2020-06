esclusiva Playout al via. Ilari: "L'Arzignano merita la permanenza in C. Club ben strutturato"

vedi letture

Sabato prendono il via i playout salvezza in Serie C. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle dodici formazioni in lotta

Terzo nel Girone C di Serie D e vincitore dei playoff: questo l'Arzignano 2017-2018, guidato da mister Vincenzo Italiano (ora in B allo Spezia). Una squadra che è stata preludio della successiva promozione tra i professionisti, centrata solo un anno fa e ora da difendere nel doppio confronto che vedrà i veneti impegnati con l'Imolese.

Di questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato un ex, Marco Ilari, che con Italiano contribuì a fare grande la squadra.

Se tu dovessi raccontare il mondo Arzignano, come lo faresti?

"Ho vissuto un anno molto bello ad Arzignano, anche perché ho trovato un'ottima organizzazione, il presidente Lino Chilese tiene molto alla squadra di calcio, che non rappresenta solo la città, ma tutta la valle del Chiampo: credo che la promozione in Serie C sia stata il giusto premio per il lavoro svolto dal club in primis, ma anche dai giovani allenatori che si sono susseguiti e dal Ds Serafini".

Uno dei direttori sportivi più giovani della categoria.

"E' vero, ma Mattia (Serafini, ndr) mette molta passione in quello che fa, si è piano piano costruito mettendosi costantemente in gioco: quando l'ho conosciuto era, come si dice, anche in erba, ma è cresciuto molto in questi ultimi due anni. E' stato sicuramente uno dei principali artefici della favola Arziagnano, e sono sicuro che arriverà in alto".

Intanto c'è da mantenere la categoria: che playout sarà?

"Sono playout molto strani, verrebbe da dire brutti perché non hanno quasi una storia pregressa dopo il lungo stop che ha per forza di cose azzerato tutti i valori. Credo sarebbe stato più opportuno annullare i vari tornei, però ci sono situazioni a livello economico che hanno un certo peso, e non si può far finta di niente: a ogni modo credo che questi spareggi saranno una vera incognita".

Ad Arzignano sei stato allenato da Vincenzo Italia: ti meraviglia vederlo ai vertici della B con il suo Spezia?

"Assolutamente no, anzi, credo che farà presto il salto ulteriore. E' una persona che sa affrontare al meglio il lavoro, con dedizione, passione e conoscenza: anche per quello che proponeva, era un grande piacere andare al campo ed allenarsi con lui, riusciva proprio a trasmettere passione. Non si accontenta, si aggiorna costantemente e si dà da fare. Di lui si parlerà per molto".