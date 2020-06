esclusiva Playout al via. Pres. Bisceglie: "Gruppo rigenerato dallo stop. Sono fiducioso"

vedi letture

Una lunga pausa, ma adesso si torna in campo, e per il Bisceglie è tempo di lottare per mantenere la categoria. Un doppio confronto playout con la Sicula Leonzio, un doppio confronto da dentro o fuori.

Del momento attuale che si sta vivendo in casa nerazzurra, ai microfoni di TuttoMercatoWeb,com, ha parlato il presidente Nicola Canonico.

Dopo 100 giorni di stop, un po' meno per quel che concerne la ripresa degli allenamenti, come ha trovato la squadra?

"Sono molto felice di aver visto un gruppo rigenerato dalla pausa, vedo ragazzi molto motivati, dobbiamo lavorare ancora sulla testa ma c'è massima fiducia. Chiaramente la sosta a livello fisico si farà sentire, ma ripeto, finché vedo negli occhi dei ragazzi la carica, sono sereno".

Cosa potrà fare la differenza in una situazione particolare come quella di adesso?

"Sulla condizione fisica credo si sia tutti più o meno allo stesso livello, siamo stati fermi noi ma sono stati fermi anche gli altri, quindi avremmo più o meno tutti gli stessi problemi, gli stimoli e la testa saranno ciò che potrà spostare gli equilibri. Noi abbiamo fortunatamente un gruppo sano, che da dire la sua, e anche questo fa la differenza".

Ha detto qualcosa alla squadra?

"Sono al campo tutti i giorni, credo che per il gruppo sia importante avere vicino il presidente, perché se si presenta qualche piccolo problema si fa prima a risolverlo, e adesso tutto va risolto a monte, per evitare strascichi delle situazioni. Conto di dare un altro imput con la mia presenza, possiamo e dobbiamo salvarci".