esclusiva Pres. Renate: "Non entrerò nel Lecco. Vorrei la Serie B con le mie pantere"

vedi letture

Un Lecco che sta cercando di programmare il futuro, e patron Paolo Di Nunno chiama rinforzi. In realtà, rinforzi ben precisi perché ha auspicato l'aiuto del presidente del Renate Luigi Spreafico, lecchese di nascita.

Per capire meglio quelli che potrebbero essere gli sviluppi in merito, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il numero uno delle pantere di Meda.

Di Nunno chiama. Possibili stravolgimenti in casa Renate?

"Non ne sapevo niente delle dichiarazioni di Di Nunno, ma a ogni modo io ho il Renate, sto bene qui e finché riusciamo rimaniamo in sella. In futuro mai dire mai, ma ora assolutamente no. Abbiamo già programmato il futuro del mio club confermando lo staff tecnico, vogliamo fare un altro campionato ambizioso puntando ai primissimi posti delle classifica anche nella stagione ventura".

Ci sono almeno i playoff da giocare però...

"Si, e noi siamo pronti. A dirla tutta, confesso che speriamo di aver sbagliato la programmazione per il prossimo anno, noi l'abbiamo intanto stilata per un campionato di C di livello, ma saremmo ben lieti di stravolgerla qualora gli spareggi coronassero il nostro sogno. In caso di promozione in Serie B, riprogrammare il tutto non sarebbe certo un problema".