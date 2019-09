ESCLUSIVA TMW - Romano: "Casertana? Esperienza top. Idolo? Hamsik"

© foto di Giuseppe Scialla

Tra gli svincolati che il mercato estivo ha lasciato, c'è anche Antonio Romano, centrocampista classe '96 reduce dall'esperienza alla Casertana. E proprio in Campania ha preso vita anche la sua carriera calcistica, che ora attende nuova linfa: quella giusta chiamata, "un progetto che mi convinca, e che abbia alle spalle un club serio", come ha dichiarato il giocatore ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Un percorso, il tuo, che nasce nel Napoli, con la convocazione per la SuperCoppa del 2014: che esperienza è stata?

"Sono cresciuto anche come uomo nel settore giovanile del Napoli, dove ho trascorso circa 10 anni, ed essermi allenato con calciatori del calibro di Cavani, Mertens, Higuain e Hamsik è stato per me determinante. Hamsik soprattutto mi ha sorpreso, non solo per la facilità con cui si esprimeva in campo in ogni singolo frangente, ma anche per la persona che è: un vero esempio. Questi percorsi ti insegnano davvero a crescere, da loro ho preso anche spunti sulle cose più basilari, come l'alimentazione".

Come è stato poi il passaggio in Serie C?

"Con gli insegnamenti ricevuti mi sono calato subito bene in categoria, e probabilmente a Prato, prima dell'infortunio, ho vissuto la mia annata migliore. Mi sono tolto anche la soddisfazione di giocare in B, anche se il lavoro per adattarsi ai ritmi della Cadetteria è molto diverso, poi ho vissuto un anno e mezzo alla Casertana, altra positiva esperienza: i primi sei mesi sono stati come vivere in una famiglia, lo scorso anno sono state cambiate molte cose ma certe condizioni non sono venute meno. Peccato che non siano arrivati i risultati sperati, le componenti c'erano".

Ti aspettavi di rimanere svincolato?

"Onestamente no, avevo trovato anche una certa continuità giocando, tra Coppa e campionato, 30 partite. Mi sto allenando con l'AIC Campania, non è facile vedere le partite in tv ma provo a vivere questo periodo in maniera più serena possibile, concentrandomi su quello che ho ancora da dare e che spero di poter esprimere presto".

Si era parlato, in estate, dell'interesse della Robur Siena nei tuoi confronti...

"Qualche contatto con il club toscano c'è stato, ma niente di concreto. Di chiamate ne ho ricevute altre, ma le dinamiche, si sa, sono sempre molte prima di trovare un accordo, e per ora non siamo giunti a conclusioni. Ma spero che presto qualcosa di nuovo si muova".