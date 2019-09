ESCLUSIVA TMW - Sandomenico: "Reggina? Rinnovo promesso e mai arrivato"

Tra gli svincolati che il mercato estivo ha regalato, c’è anche l’ex Reggina Salvatore Sandomenico: che, a differenza di quanto si possa credere, non ha mai rinnovato il contratto con il club calabrese.

A spiegare la situazione, contattato dai microfoni di Tuttomercatoweb.com, è proprio il classe ‘90.

Uno dei pilastri della Reggina, poi qualcosa si è inceppato, sei finito a margini: cosa è successo?

“Fino a dicembre è stata una stagione positiva sia per me che per la squadra, nonostante la penalizzazione, viaggiavamo su ritmi notevoli, poi a gennaio sono cambiate molte cose, compreso il tecnico, e, nonostante i 7 gol siglati, non ho più trovato spazio. Ovviamente rispetto ogni scelta tecnica, ma non ho mai avuto una spiegazione. E non è comunque questo quello che più mi ha amareggiato”.

A cosa ti riferisci?

“A gennaio il club mi aveva fatto rifiutare delle proposte importanti promettendomi un rinnovo che invece poi non è arrivato, nonostante io abbia sperato anche dopo il 30 giugno in una chiamata della Reggina, che per me è sempre stata la priorità. E così mi ritrovo senza squadra”.

Non hai più sentito nessuno dopo quindi dopo il 30 giugno?

“No, dopo il rompete le righe non ho più sentito nessuno. Mi sono quindi allenato con l’Equipe Campania di Antonio Trovato, ma è chiaro che senza squadra non si vive bene. Della Reggina rimango tifoso, la piazza mi ha sempre sostenuto, e nel calcio ci sta anche di decidere di non proseguire insieme, ma una chiamata avrebbero potuto farla: mi dispiace per queste promesse non mantenute”.

Torni quindi in pista: che tipo di progetto cerchi?

"Insieme a Maurizio De Rosa che è il mio agente ma anche un secondo padre, sto cercando un progetto che sia ancora in un top club di Serie C. Per ora le chiamate arrivate non ci hanno soddisfatto tecnicamente ed economicamente, ma io rimango in attesa, di una piazza che creda in me”.