Serie C

Angelo D’Agostino, presidente dell’Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoweb.com a seguito dall’assemblea di Lega Pro di oggi che ha sancito la sospensione del campionato: “Io sono di fatto l’ultimo arrivato in Lega Pro ma le impressioni sono state molto positive. C’è stata l’unanimità sulla scelta della sospensione del campionato dando valore alla salvaguardia della salute di tutti, sulla promozione delle prime tre e anche sul blocco a retrocessioni e ripescaggi. Si è invece discusso, ma sempre in modo civile, sul tema della quarta promozione. C’è chi puntava sulla media punti e chi sulla disputa dei playoff. Alla fine ha prevalso la prima e adesso non ci resta che attendere le decisioni del Consiglio Federale”.

Lei e il suo Avellino da che parte si è schierato?

“Non ero d’accordo con l’ipotesi dei playoff perché se si decide di non giocare per salvaguardare la salute pubblica, non si può neanche pensare alla disputa del post-season. Tutto questo con i protocolli sanitari ancora tutti da chiarire”.