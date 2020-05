esclusiva Stop alla C: Pres. Catanzaro: "Playoff? Ci spero ancora. Ora palla alla FIGC"

Arrivano le prime reazioni a caldo dopo l’assemblea di Lega Pro che ha sancito lo stop alla stagione con le proposte da presentare al Consiglio Federale. “C’è stato un clima molto positivo - ha dichiarato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com il presidente del Catanzaro Floriano Noto -, la Serie C ha dimostrato ancora una volta di avere un grande senso di responsabilità”.

Le prime tre dei giorni promosse in B e la quarta selezionata in base alla media punti. D’accordo su tutto?

“Personalmente avrei preferito la sospensione della stagione regolare e, in virtù di una stagione sportiva che arriverà ad agosto, la disputa dei playoff fra le società che erano in grado di mettere in pratica i protocolli sanitari. Adesso toccherà alla FIGC decidere”.

Spera ancora in un cambio di decisione?

“Dico solo di aspettare... scaramanzia”.

Ultima cosa in particolare sul Catanzaro e la trattativa per il taglio degli stipendi. Ci sono aggiornamenti?

“Si. Posso annunciare che abbiamo trovato l’accordo con tutti i calciatori della rosa per un taglio di due mensilità. Le uniche eccezioni sono i ragazzi che guadagnano meno di 30mila euro annui a cui abbiamo deciso di pattuire l’intera somma e altri due giocatori, uno di proprietà e uno in prestito, con la quale attiveremo le procedure del Collegio Arbitrale”.

Catanzaro-Giannone, tutto finito?

“Sì. A breve sarà ufficiale la risoluzione”.