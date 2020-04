esclusiva Ternana, Repossi: "Ripresa? La scelta spetta agli esperti. Noi siamo pronti"

“Esercizio a corpo libero che consiste nel sollevare il proprio corpo attaccati con le mani ad una sbarra", questa è la definizione di “trazione”. Un gesto atletico, che richiede un notevole sforzo per la parte alta del corpo, ma che può essere facilitato... se si mette qualcosa supporto delle gambe!

Come ha ironicamente fatto l'attaccante della Ternana Andrea Repossi, in una video che, grazie a Instagram, è diventato virale.

Proprio partendo da questo punto, il classe '96 si è raccontato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Una challange, #Attrazioni, che ha divertito il web: come è nata l'idea?

“Io condivido l'appartamento con Diakité e in casa facciamo spesso la parte alta del corpo. Lui è molto giocherellone, e per ridere un po', per smorzare la tensione che questo periodo può dare, abbiamo deciso di fare questo video: è stato poi condiviso anche dai canali social della Ternana, ed è diventato virale. Volevamo ridere noi e far ridere gli altri, ci siamo riusciti e ne sono felice. Ovunque si parla solo di Coronavirus, credo quindi che un sorriso, ora ancora di più, sia sempre apprezzato. I social network servono anche per questo, vedo che anche tanti altri calciatori inventano mille cose, ne sono felice”.

Messaggi di speranza sono ancora più importanti se arrivano da personaggi che sono spesso visti come idoli.

“La parola “idolo” forse è troppo, ma è vero che comunque noi, che magari siamo più in vista di altri, possiamo dare una mano alle persone, anche moralmente. Ci sono tanti modi per farlo, semplici, e credo che far capire che siamo anche noi gente normale, in una dimensione diciamo popolare, sia importante, avvicina le persone. Il fatto che si giochi a calcio non vuol dire che siamo chissà chi. Come Ternana, e non solo a livello personale, credo che questo si sia dimostrato: basta vedere tutto quello che, a livello di solidarietà, fa Bandecchi. Non è da tutti”.

C'è anche il rovescio della medaglia. Sulla questione stipendi siete stati messi, parlando in generale, alla berlina.

“Per fortuna a Terni non abbiamo mai avuto problemi, ma la Serie C, a livello di stipendi, non è la Serie A. Per chi ha stipendi nella media, magari con una famiglia da mantenere e un mutuo da pagare, può divenire difficoltoso non percepire la paga: a dimostrazione che, come dicevo prima, siamo persone normali”.

Andando al campo. Difficilmente la C tornerà in campo: scelta giusta?

“Chiaramente noi giocatori vorremmo tornare in campo, ma la scelte non spettano a noi che non siamo esperti in materia, ci sono persone più indicate che hanno il diritto di parlare e decidere. Di sicuro, qualora si riprendesse l'anno, noi siamo pronti: ci siamo allenando con i programmi casalinghi che ci ha dato il preparatore, il mini ritiro farà il resto”.

Dobbiamo però strapparti una promessa: farai un video dove eseguirai 15 trazioni, senza sedia a supporto!

“Sfida accettata! Ma credetemi, le faccio già!” (ride, ndr)