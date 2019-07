ESCLUSIVA TMW - Ternana, Tagliavento: "Lavoriamo a testa bassa"

Fonte: dalla nostra inviata Claudia Marrone

© foto di Federico Gaetano

Il vicepresidente della Ternana Paolo Tagliavento ha parlato ai nostri microfoni dal salone d’onore del Coni dove si terrà oggi il sorteggio dei calendari: “Ci stiamo preparando semplicemente lavorando, senza grandi proclami perché dopo l’annata non positiva dello scorso anno bisogna pensare solo a lavorare a testa bassa domenica dopo domenica”.

La campagna abbonamenti è andata benissimo

“La proprietà ha deciso di fare questo regalo ai ternani che se lo sono meritato per l’amore che dimostrano alla squadra. E la risposta della città è stata straordinaria”.

Che campionato si attende visto che siete in un girone diverso rispetto a un anno fa?

“Conosciamo benissimo il girone perché spesso è stata inserita nel Girone C della terza serie. L’aspetto ambientale non ci impensierisce o preoccupa, sappiamo cosa ci attende, ma ci faremo trovare pronti e scenderemo in campo con l’atteggiamento giusto”.