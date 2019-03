ESCLUSIVA TMW - Trapani, Italiano: “Oltre ogni aspettativa, avanti così”

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Secondo posto e tanta voglia di continuare un percorso sorprendente. “Per le difficoltà che avevamo all’inizio e i problemi societari che erano venuti fuori è normale che stiamo andando oltre ogni aspettativa”, dice l’allenatore del Trapani, Vincenzo Italiano, a TuttoMercatoWeb. “C’è stato un grande lavoro da parte di tutti, grande sensibilità da parte dei più anziani affiancati da tanti giovani di prospettiva. Siamo nella storia del Trapani per la semifinale di Coppa Italia, ma il cammino - afferma Italiano - è ancora lungo”.

La Juve Stabia è a due lunghezze. Quanto ci credete nel sorpasso?

“Crediamo tantissimo in quello che stiamo facendo. C’è grande disponibilità da parte dei ragazzi, questa ci ha permesso di avvicinarci alla Juve Stabia che va stimata per il ruolino di marcia. Continuiamo a credere in quello che facciamo”.

Per come era iniziata la stagione siete la sorpresa della Serie C. Mister, qualche chiamata comincia ad arrivare?

“Sono concentrato sul Trapani. Vogliamo fare qualcosa di straordinario insieme ai ragazzi e allo staff. Abbiamo riportato entusiasmo. Penso solo al campo. Poi è normale che tutti siamo ambiziosi, si lavora per crescere. Per quanto mi riguarda gli apprezzamenti che fanno piacere sono quelli di qualche avversario e di qualche addetto ai lavori. Questo fa crescere l’autostima e la voglia di continuare il proprio percorso”.

Cosa le ha chiesto la nuova proprietà?

“Il nuovo presidente è stato chiaro: i programmi inizieranno da giugno. Oggi pensano a dare serenità e a non stravolgere nulla. Del futuro non abbiamo parlato, aspetteranno il finale di stagione. Vogliono farci finire nel modo migliore. Poi si vedrà”.

Un occhio alla A: destino segnato per il suo ex Chievo.

“È una realtà molto importante nel palcoscenico italiano. A parte una parentesi in Serie B durante la mia esperienza siamo risaliti a primo colpo, una stagione dove gira tutto storto può capitare. Se sarà retrocessione, il Chievo punterà a risalire immediatamente”.

Chi vuole risalire è anche l’Hellas Verona, altra sua ex squadra...

”Il palcoscenico migliore è la Serie A. La squadra ha reagito alle voci su Grosso e inizia a proporre un calcio piacevole. Mi auguro possa raggiungere la promozione”.