Falasco ufficializza il suo addio al Perugia: "Questo è solo un arrivederci"

Con un post su Instagram Nicola Falasco ha voluto salutare Perugia in attesa di essere ufficializzato quale nuovo giocatore del Pordenone:

Non è mai facile scrivere un arrivederci.

Per me Perugia è questo, un arrivederci, non sarà mai un addio.

Non posso dire addio ad una città che mi ha rubato un pezzo di cuore, piena di passione e amore.

Non posso dire addio al Grifo per quello che è successo, che mai mi perdonerò.

Sarà sicuramente un arrivederci e fino a quel giorno vi porterò sempre con me.

Grazie di tutto.