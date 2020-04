Fermana, Comotto: "Pronti a ridurci lo stipendio del 15/20%. Ma nessuno ne approfitti"

Anche Marco Comotto, esperto difensore della Fermana, ha parlato a Il Giornale della spinosa questione del taglio degli stipendi in Serie C: “Ho 36 anni, un mutuo da pagareoltre alle bollette e come chiunque se non guadagno per tre mesi mi ritrovo in grande difficoltà. Molta gente pensa che noi calciatori siamo dei privilegiati, ma non è così sopratutto in Serie C dove il 50% dei tesserati guadagna cifre normalissime e arriva giusto alla fine del mese riuscendo a campare dignitosamente. Capiamo le difficoltà di molti presidenti e da capitano della Fermana dico che siamo disposti a ridurre del 15/20% lo stipendio. Siamo pronti a fare rinunce a patto che nessuno se ne approfitti. - conclude Comotto - Non è il caso della Fermana per fortuna, ma ci sono club in C che a metà marzo non hanno pagato gli stipendi di gennaio-febbraio e all'epoca non era ancora scoppiata la pandemia".