ufficiale Fermana, rinnova il capitano. Comotto in gialloblù anche l'anno prossimo

Attraverso una nota ufficiale, la Fermana comunica di aver raggiunto l’accordo anche per la stagione 2020-2021 con il capitano Marco Comotto. Per lui quella che va ad iniziare sarà la sesta stagione in maglia canarina, la quarta in Serie C dopo due stagioni nei dilettanti.

"Sono molto felice e non ho avuto il minimo dubbio ad accettare di rimanere. A dire il vero gli unici dubbi sono stati durante il periodo del lockdown dove non si riusciva bene a capire quando si sarebbe potuto tornare in campo. Parlando con la società non c’è stato alcun dubbio neanche per un istante e l’accordo è arrivato immediatamente e sono estremamente soddisfatto: questo testimonia la stima e la fiducia nei miei confronti cosa che non è scontata per un giocatore della mia età, sono pronto a dare il massimo come sempre per ripagare questa fiducia. Inizio la sesta stagione a Fermo, la quarta consecutiva in Serie C e qui sto veramente benissimo: le sensazioni sono positive. Bisogna riadattarsi dopo un lunghissimo periodo di stop come quello vissuto che è un’anomalia assoluta e l’augurio che resti tale. Ci sarà bisogno, magari all’inizio, di ricominciare con calma per un riadattamento fisico e mentale. Non mi era mai successo di stare cosi tanti mesi fermo e quindi credo che sia una cosa che vada gestita al meglio ma il nostro staff è senza dubbio pronto e preparato per gestire al meglio questa ripartenza che porta anche con se una gran voglia di tornare in campo e giocare”, le sue parole dopo la firma.