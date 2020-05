Fermana, Conti: "Numero squadre è un falso problema. Bisogna aumentare le risorse"

Ospite della tavola rotonda Soccer Talks il dg della Fermana Fabio Massimo Conti ha parlato della situazione in Serie C e della possibile riforma dei campionati: “ Il numero delle squadre professionistiche è un falso problema. Devono essere aumentate le risorse per creare sostenibilità per i campionati inferiori, altrimenti ogni anno si fanno gli stessi discorsi. Se aggiungiamo uno o due punti della legge Melandri per la serie C si risolverebbero tanti problemi. - continua Conti come riporta Tuttoc.com - Abbiamo individuato alcuni giocatori in D per la prossima stagione, con qualcuno abbiamo fatto delle chiacchiere, ma ora si sta lavorando in condizioni particolari. Magari l'anno prossimo ci dovrà essere un numero di Under superiori e vogliamo farci trovare pronti”.