Fermana, Destro: "Obiettivi? Per prima cosa mettiamoci in sicurezza"

Torna a fare punti dopo tre sconfitte consecutive la Fermana. Il pareggio a reti bianche di Vicenza soddisfa il tecnico dei marchigiani, Flavio Destro: "Ci siamo difesi bene ma abbiamo anche creato delle situazioni perché non penso di sbagliare se dico che il loro portiere è stato il migliore in campo. Venivamo da un periodo difficile, con tre sconfitte di seguito, e credo che abbiamo avuto una grande reazione nonché le nostre occasioni. È vero che oggi siamo stati bravi nella fase difensiva, non abbiamo rischiato nulla. Ripensando anche a quel tiro, è stata davvero una grande occasione per noi, non parlo del Vicenza perché non parlo mai degli avversari, io posso dire di noi".

Allo stadio Menti è andata in scena una vera e propria sfida playoff, tra due formazioni che devono, però, guardarsi le spalle per evitare di uscire dalle prime dieci posizioni. Destro sposta più in basso l'asticella degli obiettivi stagionali della sua squadra: "Non so se il Vicenza sia una squadra da playoff. Quanto a noi, dobbiamo pensare prima di tutto a metterci in sicurezza".