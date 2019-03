Fermana, Fofana: "Dove mi mette il mister gioco, buon punto nel derby"

© foto di Uff. Stampa Fermana

Pari senza reti nel derby tra Fermana e Vis Pesaro e Lamine Fofana impiegato come mezzala da mister Destro in sala stampa ha detto: "Mi sono trovato bene ed è un ruolo che a Carpi facevo spesso. Per me non cambia nulla: dove mi mette il mister, gioco e do il 100%". E' un buon punto per la classifica gialloblù nonostante si possa recriminare per un gol annullato: "Credo che fosse regolare ma dobbiamo andare a riguardarlo. E' comunque un buon punto anche se potevamo portarla a casa. Ci prepariamo per la prossima settimana a Bergamo". Sui playoff Fofana conclude: "Non facciamo calcoli, ma pensiamo partita dopo partita e alla fine vedremo cosa succederà".