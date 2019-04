Fermana, Marcatognini: "Salvezza giunta. Ora andiamo oltre"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Uff. Stampa Fermana

Tra le note liete della Fermana, soprattutto nell'ultimo periodo, c'è sicuramente il portiere Gianluca Marcantognini, che anche a livello personale si sta togliendo tante soddisfazioni. Un giovane di prospettiva, che è saltato anche agli occhi di mister Arrigoni per le Universiadi. Il classe '96 si racconta a TuttoC.com.

Tre gare in sette giorni, domani la seconda: cammino impegnativo. Dopo il pari di Bergamo come sta la Fermana?

"Sicuramente stiamo affrontano un periodo ricco di impegni contro squadre che, come noi, hanno bisogno di punti per i propri obiettivi: ma stiamo facendo qualcosa di grande e di impronosticabile a inizio campionato. E ora vogliamo continuare su questa strada perché, ottenuta la salvezza, ci siamo posti un nuovo obiettivo e faremo di tutto per realizzarlo".

Gara da ex alle porte, contro uno strano e altalenante Fano: che match sarà?

"Contro il Fano mi aspetto una gara molto difficile, anche perché loro si trovano in una posizione di classifica complicata e sicuramente battaglieranno fino all’ultimo minuto per ottenere punti salvezza. È una gara particolare per me, visto che lì ho passato tanti anni belli, sono partito dal settore giovanile e sono arrivato a centrare la vittoria dei playoff nella stagione 2015-2016 approdando in Lega Pro".

Al netto dei risultati che verranno, globalmente vi potete dire soddisfatti: quale è la vostra forza?

"Sicuramente ad inizio campionato, come ho detto prima, nessuno si sarebbe aspettato una Fermana in questa posizione di classifica. Ma siamo una squadra costruita benissimo con un ottimo mix di giovani di qualità e meno giovani con tanta esperienza. Siamo un gruppo affiatato e per questo abbiamo sempre creduto nelle nostre qualità e nel lavoro settimanale: la forza è tutta li".

Hai recentemente trovato i tuoi spazi; come ti vedi cambiato o cresciuto nell'ultimo periodo?

"Per un portiere giovane la continuità è fondamentale, sicuramente sono cresciuto e maturato ulteriormente. Ogni stagione offre l’opportunità di imparare e affinare le proprie qualità sotto nuovi aspetti. Sono stato anche fortunato perché con il nostro preparatore dei portieri in settimana lavoriamo duramente e mi sta insegnando molto".

A breve le Universiadi, altro importante riconoscimento per te. Come concili la vita studio-lavoro?

"Mi ha fatto molto piacere la chiamata di mister Arrigoni. E' un onore partecipare a questa competizione perché, oltre all'emozione di vestire la maglia azzurra, c'è anche la voglia di disputare un ottimo torneo visto che si svolgerà per la prima volta in Italia. Conciliare il calcio e lo studio non è facile, ci vuole tanta tenacia e tanto sacrificio, ma se si ama qualcosa si trova il modo di portarla a termine".