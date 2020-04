Floro Flores: "Magari potrei tornare alla Casertana per allenare"

Antonio Floro Flores, che ha terminato la stagione il 29 gennaio scorso, ha parlato dell’attuale momento dell’emergenza sanitaria, parlando anche della sua ex squadra, la Casertana. “Mi manca il calcio e mi pesa non poter uscire di casa - ha dichiarato al Corriere dello Sport - Che rabbia vedere gente in strada, senza motivo, mentre c’è chi aspetta di tornare a lavorare perché è rimasto senza un euro in tasca. La cassa integrazione è un modo per aiutare i presidenti di Lega Pro che ci rimettono di tasca propria. Penso a Giuseppe d’Agostino, il presidente della Casertana: si alza alle 3 del mattino per andare a lavorare. E’ una persona eccezionale. Ora voglio allenare, prenderò il patentino. Negli ultimi mesi ho aiutato il direttore Violante con il settore giovanile della Casertana. Magari a Caserta ci torno per allenare…”.