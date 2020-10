focus La Top 11 del Girone A di Serie C: Capogna superstar. Palma e Kabashi la certezze

E' andata in archivio la 3^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Pontedera-Renate 0-1

Pro Patria-Pistoiese 0-0

Pro Sesto-Olbia 1-1

Como-Lecco 0-3

Pro Vercelli-Lucchese 2-1

Carrarese-Piacenza 1-1

Pergolettese-Grosseto 1-2

Albinoleffe-Giana Erminio 0-1

Alessandria-Novara 1-2

Livorno-Juventus U23 rinviata a mercoledì 4 novembre per impegno delle Nazionali

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 3-4-3:

Perucchini (Pistoiese): una prova discreta per gli orange, ma tra tutti spicca l'estremo difensore. Non sarà stato impegnatissimo, ma quando lo è risponde più che presente: è in crescita, e la sua prestazione ne è stata la prova. La Pistoiese può contare su di lui

Marzorati (Lecco): nella devastante provo dei blucelesti, spicca anche la sua. In giornata di grazia, avrebbe probabilmente annullato anche CR7, perché è davvero impossibile trovare un errore nella sua prova: non sbaglia né interventi né palle giocate. E districa tutte le situazioni complesse con facilità.

Ciolli (Grosseto): altra prestazione sugli scudi per il capitano dei maremmani, che anche stavolta sale in cattedra, arginando l'attacco avversario. Se i compagni di reparto a tratti possono rifiatare, il merito è suo. Sforna anche l'assist a Boccardi per il gol che vale i tre punti.

Rota (Carrarese): svaria su tutto il versante difensivo, adattandosi a posizioni e situazioni di gioco. Dà il suo contributo sostanziale, sia tecnicamente che a livello di fiato, per evitare il ko casalingo: non si risparmia, sopperendo alle volte anche alle lacune dei compagni.

Pennington (Olbia): non è la prima volta che il giovane centrocampista sfodera prestazioni di livello, per i sardi è ormai una certezza. Tra i suoi è il più pericoloso, due tiri dalla stanza, tanti inserimenti e alla fine il gol.

Palma (Piacenza): una grande prova quella degli emiliani, ma la certezza risponde al nome dell'ex Rimini e Renate. Sarà magari meno "visibile" di altri, ma è sempre di tanta sostanza e qualità: il gioco passa dai suoi piedi

Emmanuello (Pro Vercelli): prova di carattere e grande tecnica. Di carattere perché si carica sulle spalle la squadra, senza sottrarsi alle responsabilità, di tecnica perché ci mette la gamba, attacca la profondità, fa girare la squadra; cerca spesso il tiro dalla distanza, stavolta senza fortuna.

Buzzegoli (Novara): il gran gol che sblocca il risultato, è vero, ma è forse più il contorno quello che il classe '83 riesce nuovamente a far emergere. Elemento imprescindibile per la squadra, sia per doti tecniche che per carisma: al momento del pari alessandrino, è sempre pronto a suonare la carica.

Kabashi (Renate): squadra in emergenza, sette indisponibili, e il classe '94 schierato nel tridente offensivo. Risultato? Altra prova magistrale. Gara di sacrificio e sostanza, e non tanto per il gol vittoria, quanto per l'apporto dato: giocate sempre intelligenti, sia per creare che per far rifiatare i compagni.

Capogna (Lecco): i derby non vanno giocati, vanno vinti. E lui ci mette due gol, l'assist a Mangni per il definitivo 0-3 in quel di Como e una prestazione maiuscola, di quelle da far vedere nelle scuole calcio. Semplicemente perfetto.

Perna (Giana Erminio): quando conta solo vincere, lui sa bene come si fa. Appare sempre nel posto giusto al momento giusto, con quella cinica freddezza che non lascia scampo agli avversari: Albinoleffe colpito e affondato allo scadere. E tre punti portati a casa.