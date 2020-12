focus La Top 11 del Girone A di Serie C: garanzia Maistrello. Sugli scudi il Lecco

E' andata in archivio la 16^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Carrarese-Albinoleffe 1-0

Giana Erminio-Olbia 0-0

Piacenza-Pergolettese 1-1

Lecco-Pro Vercelli 2-0

Alessandria-Pro Sesto 1-1

Grosseto-Como 3-4

Livorno-Lucchese 1-1

Novara-Pro Patria 0-0

Renate-Pistoiese 2-1

Pontedera-Juventus U23 2-1

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 4-3-3:

Zanellati (Giana Erminio): si contende la palma per la porta con Gemello del Renate, ma premiamo l'estremo difensore gianese anche per il rigore parato a Ragatzu. Si contano almeno un altro paio di intervento, ma con quel penalty respinto ha evitato una deleteria sconfitta.

Parisi (Livorno): un gol che vale oro. Una penalizzazione prossima ad arrivare, i punti sono preziosi, e quello che fa conquistare pareggiando i conti con la Lucchese basta per eleggerlo migliore in campo. Ma lui fai di più: inizia in sordina, poi prende le redini della sua fascia di competenza.

Borri (Carrarese): con semplicità ed eleganza, annulla l'attacco avversario, sfoderando una prestazione maiuscola. Non sbaglia un anticipo, e ogni intervento è pulito: una garanzia per mister Baldini.

Emerson (Olbia): scontro salvezza, con la Giana, dove occorre prima di tutto mantenere soprattutto i nervi saldi. Lui lo fa, e con esperienza sbroglia tutte le situazioni che passano dai suoi piedi nel migliore dei modi

Nannini (Lecco): corre, crossa, difende: tutto quello che può fare in una gara lo fa. Sale in cattedra e sulla fascia sinistra comanda lui, che diventa quasi uomo a tutto campo. La Pro Vercelli è messa al tappeto.

Catanese (Pontedera): filtro perfetto fra difesa e attacco, prestazione maiuscola dove non sbaglia niente. Ordinatissimo in mezzo, trova prima il gol, poi sforna l'assist per Piana in occasione della rete che chiude il match.

Ranocchia (Juventus U23): Sarri e il palo gli negano il gol, ma dalla distanza prova a esser letale. Spicca per la personalità che mostra sul campo difficile come il "Mannucci", unisce quantità a una balistica eccellente.

Cicconi (Como): svaria per tutto il centrocampo, con una prestazione molto ordinata ma efficace. Corona la giornata, non semplicissima per i lariani, con una doppietta che alla fine permette comunque di centrare i tre punti.

Capogna (Lecco): non sarà la sua gara migliore, ma è in stato di grazia. Ha trovato continuità, con prestazioni almeno dal 7 in su, come alla fine è stata quella con la Pro Vercelli. Tanto lavoro sporco, si stanca ma non molla, sul rigore sbaglia e rimedia.

Maistrello (Renate): altra, ennesima prova di sacrificio quella dell'attaccante, che soprattutto nel primo tempo gioca anche più arretrato per aiutare i suoi nei momenti di difficoltà. Si procura diversi calci piazzati, fa rifiatare la squadra, segna il gol che chiude il match. Indispensabile.

Bianchi (Lucchese): lotta con la difesa livornese a più non posso, tanto da andare spesso vicino al gol, che trova poi dagli undici metri. Colpisce la freddezza con cui va sul dischetto, in una gara piuttosto tesa.