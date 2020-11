focus La Top 11 del Girone A di Serie C: Lanni superstar. Renate devastante

vedi letture

E' andata in archivio la 9^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Giana Erminio-Piacenza rinviata per Covid-19

Grosseto-Carrarese 0-1

Renate-Lecco 2-0

Pergolettese-Pro Vercelli rinviata per nebbia

Alessandria-Livorno 3-2

Como-Olbia rinviata per Covid-19

Lucchese-Albinoleffe rinviata per Covid-19

Novara-Juventus U23 1-1

Pistoiese-Pontedera 1-0

Pro Patria-Pro Sesto 1-2

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 3-4-3:

Lanni (Novara): no che le sue qualità fossero mai state in dubbio, ma adesso si rivede il vero Lanni. Una garanzia per chi lo ha. Sulle uscite basse non ci sono storie, le palle sono tutte sue, e para anche il rigore che avrebbe cambiato in peggio il corso della gara.

Anghileri (Renate): grinta da vendere e tanta tecnica, una partita sostanzialmente perfetta quella del capitano nerazzurro. Annienta ogni singolo pericoloso possa arrivare dalla sua parte, e se c'è da dare una mano in avanti si sacrifica e parte. Valore, anche morale, aggiunto.

Borri (Carrarese): che sia duelli a terra o aerei non fa differenza, sono tutte sue. Alza il muro davanti a Mazzini, e, complice anche una certa fisicità, annulla l'attacco del Grosseto. Sempre perfetto sugli anticipi.

Pecorini (Pro Sesto): non è la prima volta che risulta decisivo per i suoi. Perché, se da un lato svolge egregiamente il suo compito, quello difensivo, dall'altro sa mettere in campo, al giusto momento, la verve offensiva. Che, con l'adrenalina, fa la differenza.

Perretta (Pontedera): è in crescita, e lo dimostrano le prestazioni. Non ha problemi a coprire, anche con buona tecnica, entrambe le fasce, e si adatta persino in difesa dopo l'espulsione di Risaliti. Gara di sacrificio, sì, ma anche di tanta concretezza.

Pierozzi (Pistoiese): non brillano gli orange, e lui fa la partita da solo. Non soltanto per il gol in extremis che vale tre punti, ma anche perché dà un guizzo alla prevedibile manovra dei suoi, e porta Risaliti al fallo che condanna in 10 il Pontedera; è da li che si alterano gli equilibri.

Rada (Renate): spinge e difende, senza mai andare in debito di ossigeno. A centrocampo unisce tecnica e qualità, senza mai risparmiarsi, ma anche intelligenza tattica per dare i giusti ritmi a una gara dominata in lungo e largo.

Celia (Alessandria): il vero gioco dei grigi, in una giornata esaltante a metà, passa tutto dai suoi piedi, tanto che la formazione di Gregucci è effettivamente pericolosa più che altro sulla sinistra. Preciso nei cross ai compagni, dà l'anima fino all'ultimo.

Mazzeo (Livorno): forse per la prima volta da quando è in amaranto, si rivede su alti livelli. Estremamente funzionale alla squadra, si improvvisa anche centrocampista facendo il registra arretrato, manda in porta Pallecchi per il 2-0 e sotto porta inventa tanto. Se c'è da difendere, lo fa.

Maistrello (Renate): forse il migliore tra i suoi. Fa valere fisico e tecnica, costruisce, gioca per i compagni, ci prova da solo. Regge il reparto avanzato, ma è utile per tutta la squadra con calcolate e provvidenziali decisioni di gioco.

Parker (Pro Patria): segna, coglie il palo e ci prova fino all'ultimo. Prova di sostanza, e anche di sacrificio per l'attaccante, ultimo dei suoi a mollare la presa.