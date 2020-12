FOCUS TMW - La Top 11 del Girone A di Serie C: spiccano Lanni e Pennington. E che Renate!

focus La Top 11 del Girone A di Serie C: spiccano Lanni e Pennington. E che Renate!

vedi letture

Serie C

Oggi alle 06:55 Serie C

E' andata in archivio la 13^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Pergolettese-Renate 0-2

Olbia-Juventus U23 2-1

Alessandria-Pro Vercelli 2-1

Giana Erminio-Carrarese 1-2

Novara-Albinoleffe 0-0

Pro Patria-Grosseto 0-0

Pro Sesto-Lecco 1-0

Livorno-Pontedera 0-0

Pistoiese-Lucchese 2-0

Como-Piacenza 0-0

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 3-4-1-2:

Lanni (Novara): o tra i pali ci sai stare, o difficilmente pari un rigore potente, angolato e a mezza altezza. Specie in un momento di crisi come quello che sta vivendo la squadra. Ma che l'ex Ascoli è di un'altra categoria, si sa: il penalty parato a Manconi tiene a galla i suoi, vale quanto un gol fatto.

Caversazi (Pro Sesto): l'attacco lecchese è tra i più rognosi del girone, ma il difensore si muove bene e argina la manovra avversaria, sempre con puntualità. Preciso negli interventi e negli anticipi, ha la grinta del leader.

Di Gennaro (Livorno): e chi se non lui? Il Pontedera non è particolarmente feroce in attacco, ma come c'è un pericolo nell'aria, il capitano amaranto lo fiuta e interviene ancora prima che possa concretizzarsi: con ordine e precisione. Cercando poi anche di spingersi avanti.

Solini (Como): con Bertoncini erge un muro davanti alla porta, in una serata in cui il Piacenza prova a fare il bello e cattivo tempo con tante incursioni offensive. Prova senza sbavature, con una provvidenziale chiusura su Ballarini al 68' che gli vale mezzo punto in più.

Flores Heatley (Piacenza): prestazione di tutto rispetto quella dei biancorossi, ma l'ex Arzignano, costretto a uscire dal campo per un guaio fisico, è stato autore di una prova di grande sacrificio e abnegazione. Legge bene tutte le azioni, su quella fascia la squadra funziona.

Kabashi (Renate): prestazioni insufficienti è difficile trovarle, ma quando è in giornata è ancora più devastante. Oltre il gol che apre la gara, tanta corsa, giocate intelligenti, tecnica, qualità: gli avversari lo soffrono, è la classica spina nel fianco. E vicino a lui, Esposito non è da meno.

Valiani (Pistoiese): si carica sulle spalle squadra. Non ci si faccia ingannare dalla vittoria, la prestazione degli orange non è affatto brillante, e solo l'ex Livorno si dimostra in giornata: spezza gli equilibri, costruisce gioco, sforna assist ai compagni, prova spesso la conclusione. Fa la differenza.

Pennington (Olbia): in un momento cruciale della stagione, risponde presente. La Juventus U23 non è un avversario ostico, ma lui riesce sempre a creare, pericoli e azioni, è propositivo e nel vivo del gioco: tanto che segna e confeziona l'assist per il gol che vale tre punti

Manzarani (Carrarese): nella zona nevralgica del campo, si muove bene tutta la squadra, ma lui ha un mezzo punto in più dei compagni. In bilico tra il centrocampo e la trequarti, corre, si inserisce bene negli spazi, salta l'uomo, cerca i compagni. E pure la porta, che trova con un gol prezioso.

Maistrello (Renate): dove è scritto che gli attaccanti devono solo segnare? Guardare la prova del 5 nerazzurro per capire. Esce stremato dal campo dopo una partita di gran sacrificio, votata alla squadra: fa a sportellate, guadagna campo, tutto il lavoro sporco è suo.

Eusepi (Alessandria): periodo di forma dell'attaccante, che si rivela matador della Pro Vercelli. Gol, assist e persino una discreta copertura in fase difensiva quando i suoi vanno in affanno.