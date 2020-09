focus La Top 11 del Girone B di Serie C: il redivivo Melchiorri evita la sconfitta

Serie C

Serie C

E’ andata in archivio la 1^ giornata del Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Carpi-Sambenedettese 2-0

FeralpiSalò-Arezzo 2-1

Fermana-Mantova 0-1

Gubbio-Modena 0-2

Padova-Imolese 0-1

Perugia-Fano AJ 2-2

Triestina-Matelica 0-1

Ravenna-Sudtirol 1-2

Vis Pesaro-Legnano 2-2

Virtus Verona-Cesena 1-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 4-3-3

De Lucia (FeralpiSalò): si fa sempre trovare pronto quando chiamato in causa, attentissimo sui calci piazzati battuti da un giocatore di livello come Cutolo. Si arrende soltanto su rigore, ma ha iniziato al meglio la stagione.

Mignanelli (Modena): gara di grande efficacia, è un calciatore che può essere importante in questa categoria. Mantiene bene la posizione e non sbaglia nulla in fase difensiva.

De Santis (Matelica): suo il primo storico gol stagionale, tra l’altro contro una corazzata come la Triestina. Bello il cross di Volpicelli dalla trequarti, perfetto il suo inserimento dalle retrovie che spiazza il diretto marcatore. Anche in fase difensiva una prestazione da incorniciare.

Legati (FeralpiSalò): mantiene bene la posizione impendendo alle mezzali aretine di inserirsi nella sua area di rigore. Decisivi un paio di interventi in piena area piccola, sempre sui calci piazzati battuti da Cutolo. Nel finale guida i compagni verso la prima vittoria stagionale trasmettendo grinta e serenità soprattutto ai più giovani.

Tait (SudTirol): rasoterra potente e preciso per sbloccare il risultato e incanalare la strada sui binari giusti. E’ la prima di campionato, ma sembra già in ottima condizione fisica.

Marino (Fano): si fa trovare pronto. Al posto giusto al momento giusto. Nell’area biancorossa si accende una mischia, è lui a risolverla con la classica deviazione a porta vuota che sblocca il risultato e conferisce coraggio e convinzione alla sua squadra.

Gerli (Modena): destinato ad essere uno dei punti di forza dei canarini, è l’uomo ovunque del centrocampo gialloblu.

Lombardi (Imolese): fari puntati sui tanti calciatori di categoria superiore del Padova, ma la vetrina di giornata è tutta per questo ragazzo. Suo il gol decisivo, frutto di una conclusione dai 25 metri che ha coronato una brillante azione personale.

Carletti (Carpi): i bomber sono in panchina per motivi legati al mercato, tocca a lui caricarsi addosso il peso dell’attacco. E lo fa nel migliore dei modi. Prima doppietta tra i professionisti, bello soprattutto il primo gol. Movimento continuo e capacità di fare reparto da solo, un esame di maturità superato a pieni voti.

Melchiorri (Perugia): un mese fa piangeva forse più di tutti per la retrocessione del Grifone, oggi è già l’anima di una squadra che non può prescindere dalla sua personalità. Sigla la rete del pareggio che, almeno, consente di non iniziare il nuovo percorso con un clamoroso ko interno col Fano.

Cheddira (Mantova): conquista con bravura e scaltrezza un calcio di rigore con annessa espulsione. Talento di classe cristallina, mai banale con il pallone tra i piedi. Senza dubbio il migliore in campo.