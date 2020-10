focus La Top 11 del Girone B di Serie C: Nicastro, una doppietta che vale il primato

E’ andata in archivio la 7^ giornata del Girone C di Serie B. Questi i risultati:

Carpi-Cesena 2-0

Fano-Mantova 1-2

Feralpisalò-Ravenna 3-0

Gubbio-Legnago 0-0

Imolese-Fermana 0-1

Matelica-Arezzo 2-2

Padova-Südtirol 2-0

Perugia-Vis Pesaro 2-1

Sambenedettese-Modena 0-2

Triestina-Virtus Verona 1-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per 4-3-3:

Ginestra (Fermana): 41 anni e non sentirli, conferma del fatto che la testa mantiene il fisico asciutto se, alla base, c’è grande professionalità. Il rigore parato all’Imolese consente di strappare tre punti fondamentali. Insuperabile anche nelle uscite.

Curcio (Padova): accantonata la parentesi di Salerno, il difensore brasiliano ha saputo calarsi nella nuova realtà con entusiasmo e determinazione. Sfodera la sua miglior prestazione correndo per 90 minuti sulla corsia di competenza. Splendido l’assist che ha permesso a Nicastro di siglare il gol del 2-0.

Bearzotti (Modena): altra grande partita per un esterno che sta crescendo di settimana in settimana. Sforna un assist meraviglioso per Spagnoli e alza il muro in difesa con perfette diagonali.

Zanoli (Legnago): schierato titolare un po’ a sorpresa, ripaga il mister con una prova importante. Un suo salvataggio sulla linea vale quanto un gol e consente di tornare a casa con un punto e senza reti al passivo.

Pellacani (Virtus Verona): gli attaccanti della Triestina sono rapidi e fisicamente possenti, è bravissimo a prendere le misure a Litteri dopo un avvio in sofferenza. Gioca d’anticipo e non disdegna qualche elegante uscita palla al piede.

Morosini (FeralpiSalò): a cospetto dei giovani e volenterosi difensori del Ravenna è riuscito a fare faville. Da antologia la punizione con cui ha chiuso la contesa.

Dragomir (Perugia): che fosse un calciatore d’altra categoria non c’erano dubbi, pian piano sta diventando il trascinatore di questa squadra. Segna il gol decisivo con un esterno mancino di rara potenza che non lascia scampo al portiere. Deliziosi alcuni cross dal fondo non sfruttati in pieno dagli attaccanti.

Calvano (Triestina): fortemente voluto dal ds Milanese, il centrocampista canta e porta la croce rappresentando il fulcro del gioco di Gautieri. Sempre nel vivo delle azioni offensive, imprevedibili gli inserimenti in area senza palla che spesso gli consentono di calciare verso la porta avversaria.

Nicastro (Padova): una doppietta di pregevole fattura per battere il SudTirol in uno scontro diretto già fondamentale per la classifica e per il morale. Non poteva scegliere modo migliore per festeggiare il suo ventinovesimo compleanno, a cospetto di 500 “invitati” che lo hanno acclamato indicandolo come uomo chiave per la conquista della serie B.

Boateng (Fermana): per tutta la partita ha spaziato da destra a sinistra senza dare punti di riferimento sfruttando il mix tra rapidità e fisicità. Segna il gol della vittoria sul sempre difficile campo dell’Imolese.

Volpicelli (Matelica): ottimo approccio con questa nuova realtà, evidentemente sente fiducia dopo anni in giro tra prestiti e fallimenti societari come accaduto col Pro Piacenza. Segna ancora, con un bellissimo tiro dal limite dell’area. Prezioso il suo lavoro di sponda, tatticamente encomiabile.