FOCUS TMW - La Top 11 del Girone C di Serie C: Curcio-Giannone, fantasia al potere

La Top 11 del Girone C di Serie C: Curcio-Giannone, fantasia al potere

Serie C

Oggi alle 07:10

Questi i risultati della 17^ giornata del campionato di C, girone C:

Avellino-Vibonese 1-0

Palermo-Bari 1-1

Catania-Catanzaro 1-1

Bisceglie-Teramo 1-0

Monopoli-Potenza 0-1

Paganese-Foggia 1-4

Turris-Cavese 2-0

Viterbese-V.Francavilla 2-2

Juve-Stabia-Casertana rinviata

Ha riposato: Ternana

Ecco la top 11 di TMW schierata con il 4-3-2-1

Branduani (Catanzaro): già nel primo tempo era stato assoluto protagonista con un alcuni interventi in bello stile. Nella ripresa ingaggia un duello a distanza con Pinto, lo vince con altre due parate determinanti.

Lorenzini (Turris): mette in ghiaccio la partita con un colpo di testa a 10 minuti dalla fine, merito di uno schema ben studiato dall’allenatore e della sua grande scelta di tempo. Protagonista di un ottimo girone d’andata.

Conson (Potenza): finalmente abbiamo rivisto l’organizzazione difensiva tipica delle squadre di Capuano. Monopoli quasi non pervenuto negli ultimi 16 metri, lui è stato tra i migliori.

Altobello (Bisceglie): la sua esperienza al servizio della squadra in un momento fondamentale della stagione. Insuperabile in fase difensiva, gioca d’anticipo su Pedro Costa Ferreira e stravince il suo duello personale.

Di Cesare (Bari): assieme a Celiento forma una coppia di difensori di alto livello per la categoria. Cerca il gol di testa su un paio di calci piazzati, dalle sue parti non si passa.

Odjer (Palermo): settimana dopo settimana sta tornando quello dei tempi di Salerno, quando attirò l’attenzione di club di categoria superiore. Un motorino inarrestabile, calciatore ovunque che recupera una miriade di palloni. Se commettesse qualche fallo di meno rasenterebbe la perfezione.

Rocca (Foggia): da tempo stiamo sottolineando la crescita esponenziale di questo calciatore, tra i più completi della categoria. Partecipa alla goleada con un perfetto inserimento dalle retrovie ed una “spizzata” maligna che consente di calare il poker.

D’Angelo (Avellino): la sua squadra non brilla, lo premiamo perché è il calciatore più lucido pur essendo uno dei più impegnati. Capisce quando attaccare e quando difendere. In crescita costante.

Curcio (Foggia): altro che rivelazione, ormai è una piacevolissima realtà. A cospetto della difesa della Paganese giganteggia e fa tutto quello che vuole. Segna uno dei gol più facili in carriera, ma è stato bravo a seguire l’azione fino alla fine.

Giannone (Turris): un altro splendido gol per il fantasista della Turris, bravissimo a pescare l’angolo giusto con una conclusione perfetta che non lascia scampo al portiere della Cavese. Crea sempre la superiorità numerica saltando i marcatori in scioltezza.

D’Andrea (Foggia): la giornata forse più buia per la difesa della Paganese coincide con un pomeriggio splendido per il centravanti rossonero. Doppietta d’autore che vale tre punti preziosissimi: sfrutta gli errori di Mattia e non lascia scampo all’incolpevole Campani.