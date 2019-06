FOCUS TMW - Playoff Serie C: i migliori undici delle semifinali di ritorno

Modulo 4-3-3

© foto di Federico Gaetano

Nessuna sorpresa particolare, nelle semifinali di ritorno playoff, valide per la promozione in serie B. Trapani, Triestina, Pisa e Piacenza si qualificano al turno successivo e cullano il sogno cadetto eliminando avversarie comunque degnissime come FeralpiSalò, Arezzo, Imolese e Catania. Per gli etnei ennesima delusione nonostante il mercato roboante condotto in inverno. Un plauso anche all’Imolese, assoluta rivelazione dell’intera serie C capace di mandare a casa anche il ricchissimo Monza di Berlusconi e Galliani. Ecco la top 11 di Tuttomercatoweb:

Portiere

Stefano Gori (Pisa): servivano due gol all’Arezzo per il miracolo, il numero uno ha fatto in pieno il suo dovere rispedendo al mittente ogni tentativo. Al 22’ l’intervento decisivo su De Vitis, nella ripresa è spettatore non pagante ma ostenta sicurezza.

Difensori

Luca Barlocco (Piacenza): la sua stagione è stata decisamente positiva, anche in questa doppia sfida se l’è cavata egregiamente. Dopo un quarto d’ora di sofferenza collettiva per la retroguardia, ha il merito di francobollare un cliente scomodo come Rossetti.

Anthony Taugordeau (Trapani): tira fuori dal cilindro il meglio del suo repertorio al minuto numero 26, quando pesca il jolly direttamente su calcio piazzato pietrificando il povero Pisseri. Una rete fondamentale che spiana la strada verso la qualificazione alla finalissima.

Simone Benedetti (Pisa): un paio di chiusure determinanti valgono l’ennesimo 7 in pagella di una stagione da incorniciare. Dalle sue parti si ritrova spesso un cliente scomodo come Cutolo, arginato con esperienza e a tratti anche eleganza.

Paolo Frascatore (Triestina): in fase difensiva ha disputato una grandissima partita: ordinato, attento, sempre ben posizionato. Sulla corsia di competenza è stato praticamente perfetto, sarà sicuramente titolare nello spareggio che mette in palio la promozione.

Centrocampisti

Mario Gargiulo (Imolese): sempre nel vivo del gioco, anche quando i ritmi si abbassano e sempre quasi che i compagni non ci credano più. Al 20’ cerca il jolly dai 30 metri imbattendosi nel buon intervento del portiere. Giustificate le sirene dalla categoria superiore.

Demetrio Steffè (Triestina): come sempre è il fulcro del gioco alabardato, quel calciatore a cui dare palla nei momenti di difficoltà. Alla sua partita sontuosa manca soltanto il gol, ci va vicinissimo alla mezz’ora ma si fa ipnotizzare dal portiere.

Nicolas Izzillo (Pisa): il suo destro chirurgico fa impazzire il pubblico e chiude il discorso, del resto segnare in un derby al 90’ non capita tutti i giorni. Nella circostanza è bravissimo Moscardelli a difendere il pallone favorendo il suo inserimento dalle retrovie. Un gol bellissimo per costruzione e finalizzazione.

Attaccanti

Simone Rossetti (Imolese): insacca da due passi dopo appena un quarto d’ora sfruttando una bella giocata di Mosti su calcio piazzato. Nella prima frazione di gioco è in assoluto il più attivo, spazia su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento. Sorprendente la sua sostituzione all’intervallo.

Denis Curiale (Catania): restituisce 20 minuti di speranza alla tifoseria etnea con un colpo di testa vincente su assist del solito Brodic. Bravissimo a smarcarsi tra i due centrali del Trapani e ad infondere la giusta traiettoria al pallone.

Rocco Costantino (Triestina): conquista con esperienza e astuzia un calcio di rigore, è bravo a trasformarlo con freddezza. Sfiora il raddoppio a più riprese mostrando un’intesa eccellente con lo scatenato Procaccio.

Allenatore

Massimo Pavanel (Triestina): arrivare in finale dopo aver sognato la promozione diretta non era semplice, farlo con una doppia prestazione di livello assoluto contro la FeralpiSalò amplifica i suoi enormi meriti.