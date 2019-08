FOCUS TMW - Serie C, i 10 colpi che ci possiamo aspettare questa settimana

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Ottava settimana della sessione estiva del calciomercato, con nuove ondate di rumors, colpi e novità riguardanti la Serie C. Tanti gli acquisti che saranno perfezionati entro sabato, vediamo adesso, con Tuttomercatoweb.com, quelli che sembrano essere più imminenti.

Vincenzo Camilleri – Dalla Vibonese al Como Nei giorni scorsi c'è stata una forte accelerata da parte del Como, con il giocatore che vorrebbe trasferirsi in Lombardia. Vibo Valentia è sempre più lontana...

Federico Angiulli – Dal Catania alla Sambenedettese L'accordo tra le parti sembra ormai essere raggiunto, dovrebbe ormai mancare solo l'ufficialità. Che pare arrivare a breve.

Filippo Stevanin – Da svincolato alla Viterbese Con l'addio di Mignanelli, i laziali devono rimpiazzare il tassello lasciato vuoto in difesa. La trattativa con l'ex Vicenza è già aperta.

Alberto Masi – Dal Pisa al Gozzano Sembra giunta al termine l'avventura del difensore all'ombra della Torre Pendente, con il Gozzano pronto ad accoglierlo. I piemontesi avrebbero vinto una folta concorrenza.

Victor Da Silva – Da svincolato alla VirtusVecomp Verona Il rinforzo offensivo sembra ormai trovato, mancano solo i dettagli ma non dovrebbero esserci ostacoli per il buon esito della trattativa.

Lorenzo Laverone – Dall'Ascoli alla Reggina Con l'arrivo di Pucino e la presenza di Andreoni in rosa, il giocatore è fuori dai piani tecnici dei marchigiani, tanto che si è convinto ad accettare di cambiare casacca. I calabresi gli hanno proposto un biennale a cifre congrue.

Luca Belingheri – Da svincolato alla Pergolettese Dopo gli anni, per il calciatore potrebbe essere arrivato il momento di rimettersi in discussione e dare esperienza alla neo promossa. Club a lavoro per raggiungere l'accordo.

Francesco Bombagi - Dal Pordenone al Teramo Il calciatore non vorrebbe lasciare il Friuli, ma è chiuso dai nuovi arrivati, anche al netto di un contratto fino al 2021. Tedino lo ha già avuto, a Teramo reciterebbe un ruolo da protagonista.

Simone De Marco – Dal svincolato all'Avellino Dopo sei stagioni alla Casertana, il desiderio di rimanere in Campania c'è, e Avellino sarebbe la giusta soluzione, al netto del pressing della Samb. La trattativa è a buon punto.

Davide Marcandella – Dal Padova alla Pro Vercelli Che il calciatore sia in uscita dalla formazione biancoscudata è cosa nota. La Pro resta a ora la società più accreditata per il suo trasferimento, che dovrebbe concretizzarsi a breve.