FOCUS TMW - Serie C, i dieci acquisti che dobbiamo aspettarci questa settimana

A. Arrigoni (Lecce)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si accende il mercato anche in Serie C e già questa settimana potrebbero arrivare ufficialità di spicco per la terza serie del calcio italiano. Ecco i dieci acquisti che dobbiamo aspettarci nei prossimi sette giorni:

GIRONE A

Diego Peralta – Dal Novara all'Olbia: il centrocampista piace alla formazione sarda, che proprio sulla linea mediana cerca rinforzi, e il Novara non opporrebbe particolare resistenza al trasferimento, che si potrebbe concretizzare anche entro il weekend.

Michele Cerofolini – Dalla Fiorentina alla Lucchese: è destinato all'addio al Cosenza il giovane portiere, che non sta trovando spazio tra i pali dei lupi calabresi. Forte su di lui l'interesse della truppa rossonera, che, salvo imprevisti potrebbe chiudere a breve.

Edgar Cani – Dalla Vibonese all'Alessandria: un attaccante è il primario obiettivo dei grigi, e tra i tanti nomi degli ultimi giorni è spuntato anche quello del colosso albanese. Il club piemontese potrebbe presto tentare il vero affondo decisivo.

GIRONE B

Matteo Colombi – Dall'AlbinoLeffe al Ravenna: negli ultimi giorni, il classe '94 si sarebbe allontanato dal Sudtirol, che pareva vicino alla sua acquisizione, e decisivo sarebbe stato lo scatto dei romagnoli, che vogliono ulteriormente irrobustire l'attacco.

Andrea Arrigoni – Dal Lecce al L.R. Vicenza Virtus: nel corso dell'ultima conferenza stampa, pur affermando di pensare principalmente alla partita, mister Serena si è così espresso sul giocatore "come caratteristiche potrebbe essere quello giusto". I salentini avrebbero dato il via libera per l'operazione, da limare però l'ingaggio e la durata del contratto.

Gabriel Lunetta – Dalla Giana Ermio al Renate: sta entrando nel vivo la trattativa per il ritorno in nerazzurro dell'esterno. È probabilmente l'ultimo obiettivo di mercato per le pantere, e il DS brianzolo Magoni sta lavorando intensamente per riavere l'esterno.

GIRONE C

Giuseppe Genchi – Dal Potenza alla Virtus Francavilla:​​​​​ l'attaccante classe 1985 potrebbe a breve cambiare casacca, rimanendo chiuso dai nuovi innesti del club potentino. Ad accoglierlo è pronta la formazione biancazzurra.

Mattia Bonetto – Dalla Reggina al Rende: per il passaggio del centrocampista mancherebbero soltanto i dettagli, ma la trattativa può dirsi conclusa, con contratto fino al 2020. Un accordo di massima tra i club sussiste già, non resta che attendere.

Andrea Zaccagno – Dal Torino alla Vibonese:​​​​​ dopo lo svincolo dal Pro Piacenza, dove ha militato nella prima parte della stagione, il portiere era già atteso alla Vibonese, che sta invece ancora lavorando per l'accordo col classe '97: a ogni modo sembra un matrimonio che...s'ha da fare.

Luca Mosti – Dalla Fiorentina al Bisceglie: il giovane terzino destro, fresco di rinnovo con la Viola, fino al 2021 potrebbe trasferirsi presto in nerazzurro, per andare a maturare la giusta esperienza.