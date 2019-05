FOCUS TMW - Serie C il 4-3-3 con i migliori giocatori del girone B

Modulo 4-3-3

Nella foto Tesser

© foto di Federico Gaetano

Anche questo girone ha regalato emozioni importanti, merito di un Pordenone fuoriserie e di una Triestina che non ha mai mollato trascinata dall'eterno Granoche e dalla giovane rivelazione Procaccio. La formazione ideale è un mix tra talenti del futuro e usato sicuro, quel mix che in questa categoria fa la differenza. Una menzione particolare anche per Attilio Tesser, capace di bissare l'impresa di Cremona stavolta senza un finale thrilling. Di seguito la formazione ideale del girone B secondo TuttoMercatoWeb.com:

Portiere

Giacomo Bindi (Pordenone): lo ricordavamo super già ai tempi di Catanzaro, quando a lungo ha detenuto il record di inviolabilità. Non ha sbagliato la formazione di Tesser a puntare sul miglior numero uno della categoria. INSUPERABILE

Difensori

Fabian Tait (SudTirol): ogni anno la formazione di Zanetti mette in vetrina talenti di livello soprattutto nel reparto difensivo. Stavolta è toccato a lui, il vero fiore all'occhiello della retroguardia, nonostante nel centrocampo a 5 gioca spesso più arretrato. INSOSTITUIBILE

Alessandro Malomo (Triestina): il gigante romano, da giovanissimo convocato anche nelle nazionali minori, ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore meritando la stima di uno dei club più prestigiosi della categoria. Richiestissimo a gennaio, ha sposato la causa alabardata e sogna il grande salto. MERITEVOLE

Elia Legati (FeralpiSalò): a gennaio serviva un esterno che potesse adattarsi in qualunque modulo e garantire una spinta in più, mai acquisto poteva essere più azzeccato. Si è ben disimpegnato sia come centrale, sia come esterno destro. DUTTILE

Michele De Agostini (Pordenone): una roccia, un muro, un calciatore di assoluto livello. Quando un difensore segna 6 gol e gioca 36 partite senza conoscere fatica c'è soltanto da togliersi il cappello. INSTANCABILE

Centrocampisti

Fabio Scarsella (FeralpiSalò): ha chiuso la sua stagione con una doppietta, meritato riconoscimento per un ragazzo sempre sul pezzo e che ha dato qualità e imprevedibilità al gioco dei bresciani. COSTANTE

Salvatore Burrai (Pordenone): costante presenza nella top 11, per tutto l'anno ha preso per mano la formazione neroverde fungendo da faro del centrocampo. Sempre pericolosissimo sulle palle inattive, non si contano gli assist sfornati per i compagni. E' l'emblema del trionfo finale che resterà nella storia. GEOMETRA

Federico Maracchi (Triestina): quando ha fatto gol ha deciso di inventarsi prodezze mai banali e degne di categorie superiori. Ci teneva tantissimo, per motivi sentimentali e professionali, a vivere una grande stagione e ogni volta che una gara non si sbloccava ci pensava sempre lui ad accendere la luce. ILLUMINANTE

Attaccanti

Erik Lanini (Imolese): non si vestono maglie importanti come quelle di Padova e Vicenza se non sei un calciatore di livello assoluto. Tutta la sua squadra meriterebbe un riconoscimento per la stagione stratosferica che ha vissuto, lui ha fatto da trascinatore con 12 reti, 6 assist e una spinta costante in fase offensiva. FONDAMENTALE

Pablo Granoche (Triestina): i cavalli di ritorno non sempre hanno successo, lui ha dimostrato invece che è tornato per coltivare un sogno. Ha segnato una marea di gol, quasi sempre di testa che è un po' il suo marchio di fabbrica. Di altissimo livello il suo girone di ritorno. CECCHINO

Andrea D'Errico (Monza): il "veterano" del nuovo gruppo si è messo subito a disposizione dell'allenatore a prescindere dal modulo utilizzato. Ha segnato abbastanza, ma si è distinto soprattutto per la grande generosità verso i compagni. GENEROSO

Allenatore

Attilio Tesser (Pordenone): non poteva essere che lui, faro di un progetto che ora punta a consolidarsi in cadetteria. Alzi la mano chi avrebbe scommesso su i ramarri campioni del girone B. Ha vinto, stravinto, divertito, convinto e gestito con bravura. SPECIALISTA