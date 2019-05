FOCUS TMW - Serie C il 4-3-3 con i migliori giocatori del girone C

Modulo 4-3-3

Nella foto Caserta

© foto di Federico Gaetano

Particolarmente agguerrito anche per la presenza di alcune piazze particolarmente calde, il girone meridionale ha regalato grosse emozioni fino alla fine grazie al testa a testa tra Juve Stabia e Trapani e alla bagarre in zona retrocessione che ha visto trionfare il Rieti di Ezio Capuano. A fare la differenza, anche in questo caso, gli attaccanti di esperienza che potranno recitare un ruolo da protagonisti anche negli spareggi post season. Occhio a Felice Evacuo del Trapani, capace di battere il record di gol che apparteneva all'ex Gallipoli Califano. Di seguito la formazione ideale del girone C secondoTuttoMercatoWeb.com:

Portiere

Paolo Branduani (Juve Stabia): una squadra può esprimere un grande calcio soltanto se è sicura della retroguardia che la protegge. Un muro, un portiere che ha dato tanti punti in più risultando determinante soprattutto nel periodo di fisiologico calo. SARACINESCA

Difensori

Pedro Costa Ferreira (Trapani): sin da inizio stagione mister Italiano ha chiesto alla società di puntare su un calciatore dai piedi buoni e su elementi che potessero garantire assist e gol. Lui ha incarnato in pieno la mentalità del tecnico e ha fatto la differenza per tutto l'anno rappresentando un valido punto di riferimento anche per i più giovani. DUTTILE

Ramzi Aya (Catania): 35 presenze su altrettante gare giocate, un titolare inamovibile a prescindere dall'allenatore che sedeva in panchina e gli occhi di mezza serie B puntati addosso. Non ha fatto rimpiangere Bogdan giganteggiando in un reparto che, nei numeri, è il secondo della categoria. Ha segnato anche un gol bello e pesante. DETERMINANTE

Magnus Troest (Juve Stabia): la spina dorsale di una squadra che vuole vincere parte dal portiere e dal difensore centrale. Non ha tradito le attese, del resto ha dimostrato in passato di poter essere prezioso in A e non poteva fallire in terza serie. Uno dei punti di forza della prossima stagione in cadetteria. NO LIMITS

Daniele Donnarumma (Monopoli): una sicurezza, una piacevole scoperta solo per chi non lo conosceva. I pugliesi sono tra le rivelazioni della serie C, merito anche di questo mancino scuola Napoli che ha garantito un rendimento di altissimo livello. DIESEL

Centrocampisti

Matteo Ricci (Potenza): 9 gol, un bottino non di poco conto per uno che di mestiere non fa il centravanti e che spesso si è sacrificato tanto anche in fase di non possesso spendendo immense energie. Dopo aver vinto a Salerno aveva subito una parabola discendente anche a causa di problemi fisici, a Potenza è esploso di nuovo e meriterebbe il grande salto. MOSTRUOSO

Andrea Migliorini (Cavese): non appena terminata la stagione, ha espresso il desiderio di proseguire la sua avventura in Campania per ripagare la stima della società. Soprattutto nel girone di ritorno ha fatto la differenza segnando anche qualche gol pesante per la classifica. REGISTA

Massimiliano Carlini (Juve Stabia): ha ripetuto l'impresa di Frosinone disimpegnandosi egregiamente in tutti i ruoli del reparto offensivo, una spina nel fianco per tutte le difese avversarie. 10 gol e tanti assist hanno portato in dote punti, vittorie e applausi. CATEGORIA SUPERIORE

Attaccanti

Eugenio D'Ursi (Catanzaro): ha viaggiato alla media impressionante di quasi un gol a partita, 13 realizzazioni sono tante e sono frutto anche degli schemi offensivi di Auteri e dell'intesa con Bianchimano. Sarà sicuramente uno dei calciatori da seguire con maggiore interesse nella lotteria post season. SORPRESA

Felice Evacuo (Trapani): si sprecano gli aggettivi per un attaccante eterno per la categoria, sempre in doppia cifra e capace di infrangere ogni record. Ha fatto sognare i tifosi granata, spera di continuare su questa strada e di vincere un altro campionato. MAESTOSO

Luigi Castaldo (Casertana): a differenza di altri compagni altrettanto esperti, non ha tradito le attese e ha disputato una stagione stratosferica. 17 gol pur non essendo un ragazzino confermano che è la testa a far girare le gambe. VITALE

Allenatore

Fabio Caserta (Juve Stabia): la sua squadra non era la super favorita, ma ha fatto capire da subito che non aveva nessuna intenzione di recitare il ruolo della comparsa. Appena due sconfitte, attacco a mitraglia, difesa organizzatissima e un primo posto difeso dall'inizio alla fine. Applausi. PREDESTINATO