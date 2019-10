FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone B: Cernigoi ne fa quattro

Modulo 3-4-3

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Padova continua la sua marcia trionfale: battuto anche l’Arzignano che, però, per un tempo aveva retto decisamente bene. E’ stata la giornata dei risultati pirotecnici: 4-3 tra SudTirol e Modena, 4-2 tra Sambenedettese e Piacenza nel segno dello scatenato Cernigoi. L’attaccante, di proprietà della Salernitana, ha realizzato un poker d’autore. Nel giorno della sua prima da riconfermato sulla panchina della Triestina, Nicola Princivalli perde in casa con il Ravenna. Nel posticipo del Monday night il Vicenza supera in rimonta il Cesena. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo l’ottava giornata di campionato nel girone B.

Portiere

Francesco Scotti (Rimini): non bastano le sue grandi parate per evitare la sconfitta, ma il 7 in pagella è assolutamente meritato. Almeno quattro gli interventi determinanti.

Difensori

Matteo Ronchi (Ravenna): dalle sue parti transita Costantino, il duello lo vince e anche a mani basse. Non mancano i raddoppi di marcatura su Granoche, ottime un paio di scivolate sullo scatenato Procaccio.

Anton Kresic (Padova): la retroguardia biancoscudata sta disputando un campionato straordinario e non prende quasi mai gol, se poi i difensori iniziano anche a segnare diventa davvero dura per le avversarie. E’ bravissimo a svettare più in alto di tutti su una punizione calciata magistralmente da Ronaldo.

Enrico Zanone (Gubbio): semplice evidenziare la papera clamorosa del portiere della Reggiana, ma bello il suo movimento a smarcarsi tra i difensori avversari. Una gara nel complesso ampiamente sufficiente.

Centrocampisti

Enrico Bearzotti (Vicenza): sigla la rete dell’illusorio vantaggio pescando l’angolino con una conclusione in diagonale di rara precisione. Per coordinazione e scelta di tempo un gol davvero bellissimo.

Ignazio Carta (Carpi): tap-in vincente sulla corta respinta del portiere avversario, ha il merito di seguire un’azione davvero ben orchestrata da Saric e Vano. Metronomo della squadra, sta crescendo settimana dopo settimana.

Samuele Parlati (Fano): insacca sotto la traversa a 4 minuti dalla fine approfittando di uno svarione difensivo dell’Imolese, ma anche dell’ottima giocata di Baldini.

Tommaso Morosini (SudTirol): nella girandola di gol non poteva non esserci uno dei migliori calciatori della categoria. La prima rete è una gemma, una punizione dai 25 metri che si insacca all’incrocio. Potenza e precisione anche in occasione della rete del 3-2 favorita da uno splendido movimento senza palla.

Attaccant

Manuel Nocciolini (Ravenna): approfitta di un clamoroso errore di Scrugli e fredda il portiere della Triestina con lucidità e tecnica. Ha il merito di restare freddissimo, non era semplice a tempo praticamente scaduto e con la consapevolezza di poter regalare tre punti fondamentali su un campo difficilissimo.

Jacopo Cernigoi (Sambenedettese): bum, bum Cernigoi! E chissà che non possa essere un rimpianto per una Salernitana che in B, pur seconda, fa fatica a trovare la via del gol con gli attaccanti. Ne segna quattro, cala un poker d’autore dimostrando di meritare i complimenti fattigli in settimana dal tecnico Ezio Capuano. Due reti di testa su palla inattiva, poi una spaccata vincente e una ripartenza fulminea: cos’altro aggiungere?

Daniele Paponi (Piacenza): stesso discorso fatto per Cernigoi: che la Juve Stabia se lo sia fatto scappare troppo facilmente? La sblocca la 27’ sfruttando una marcatura morbida di Rapisarda, la riapre con un destro imparabile su assist di Cacia. Sfiora il pareggio arrivando con leggero ritardo su cross perfetto di Sestu.

Allenatore

Paolo Montero (Sambenedettese): chi si aspettava una squadra tutta grinta e difesa in virtù delle sue caratteristiche da giocatore si è ricreduto. I marchigiani stanno esprimendo un calcio interessante, che sfrutta le corsie esterne e rende tanti gol a partita.