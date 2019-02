FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. A: nono gol stagionale per Le Noci

Modulo 4-3-3

Nella foto Le Noci

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Ora vetta per due. La Pro Vercelli perde sul campo dell'Entella ed è raggiunta in testa alla classifica dal Piacenza, passato alla grande sul rettangolo di gioco della Carrarese. Da segnalare le vittorie casalinghe di Arzachena e Pro Patria, rispettivamente contro Lucchese e Novara, tutti pareggi nelle altre sfide. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventiseiesima giornata di campionato nel girone A:

Portiere

Marco Ruzzitu (Arzachena): contributo determinante per la vittoria dei sardi. Para un rigore a Lombardi respingendo l’assalto della Lucchese in uno scontro diretto troppo importante. Anche in precedenza almeno due interventi decisivi.

Difensori

Matteo Battistini (Pro Patria): improvvisamente anche uno come Cacia diventa un attaccante normalissimo. Non era facile contenere un giocatore di questo livello, lui lo ha seguito ovunque come un’ombra. Facendo un figurone.

Antonio Pergreffi (Piacenza): sfrutta l’errata marcatura di Agey e sblocca una partita importantissima a 10 minuti dalla fine. Per Tavano e Maccarone una serata da dimenticare.

Davide Moi (Arzachena): ha trovato l’ambiente ideale per esprimersi al meglio. Nel gioco aereo non ha rivali, nel finale svetta su tutte le palle inattive giocando di posizione ed esperienza.

Raffaele Celia (Cuneo): ha appena 19 anni, ma sulla fascia di competenza macina chilometri e si applica alla perfezione in entrambe le fasi. Fino al 90’ è una scheggia impazzita sulla destra, raramente il Siena aveva sofferto così tanto in quella zona di campo. Propizia l’1-0, per distacco il migliore dei 22.

Centrocampisti

Francesco Ardizzone(Entella): solito frangiflutti in mediana, dalle sue parti difficilmente si passa. Recupera un'infinità di palloni.

Fabio Gerli (Siena): sale in cattedra specialmente nel secondo tempo conquistando punizioni su punizioni, quando vede lo specchio della porta ci prova anche dalla distanza con coraggio. Prestazione ampiamente sufficiente.

Junior Messias (Gozzano): quando un portiere becca gol da trenta metri sul suo palo ha evidenti responsabilità, ma onore e merito a chi ci ha provato indovinando il jolly.

Attaccanti

Giuseppe Le Noci (Pro Patria): nono sigillo stagionale, roba di altissimo livello. Decide il derby con una magia da capogiro, una giocata che spiazza anche l’esperta e rocciosa difesa avversaria. Non si tira indietro quando deve combattere a tutto campo, guadagna una marea di punizioni.

Andrea Sanna (Arzachena): il portiere abbassa la saracinesca, il bomber gonfia la rete. Non appena i sardi restano in superiorità numerica ha il merito di prendere per mano i compagni e di garantire presenza e incisività negli ultimi 20 metri. E nel finale sfiora anche la doppietta personale con un diagonale a lato di pochissimo.

Simone Muratore (Juventus): prova di grande maturità sul difficile campo dell’Arezzo, per il ventenne di Cuneo la seconda gioia stagionale che permette ai bianconeri di portare a casa un punto pesante.

Allenatore

Roberto Boscaglia (Entella): lo abbiamo rimarcato più volte. Allena una rosa che farebbe bella figura anche in B, ma gestire tutte le problematiche dei liguri non è stato semplice e sta raccogliendo i risultati che merita. Valore aggiunto.