FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. B: bum bum Granoche, la Triestina vola

Modulo 4-2-4

Nella foto Granoche

© foto di Federico Gaetano

Pareggia la capolista Pordenone sul campo della Ternana, ne approfitta la Triestina, superando nettamente la Sambenedettese, per accorciare leggermente le distanze. Vittoria in casa anche per la Virtus Verona mentre è festival di vittorie fuori casa con le imprese di Monza, Albinoleffe, Feralpi e Teramo. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la trentaduesima giornata di campionato nel girone B:

Portiere

Matteo Cincilla (Renate): salva il risultato al 90’ con un intervento prodigioso. La rovesciata di Plescia è spettacolare, altrettanto la sua parata che testimonia un’eccellente prontezza di riflessi. Nel primo tempo attentissimo sia su Chinellato, sia su Malaccari.

Difensori

Johad Ferretti (Gubbio): ha vissuto sin qui una stagione altalenante, aveva bisogno di una domenica da protagonista. Non sbaglia un solo intervento e palesa una crescita esponenziale sul piano tattico e dell’attenzione nell’arco dei 90 minuti.

Giusto Priola (Renate): sempre attento e ben posizionato, tiene a bada Chinellato concedendogli il minimo sindacale. Cresce nella ripresa, si distingue per un paio di eleganti uscite palla al piede molto apprezzate dall’allenatore e utili a conferire sicurezza a tutto il reparto.

Andrea Mantovani (Vicenza): l’assist di Cinelli è perfetto, altrettanto il suo stacco quasi da fermo che gli permette di indirizzare il pallone all’angolino laddove il portiere non può proprio arrivare.

Gianni Manfrin (Virtus Verona): giganteggia a cospetto degli attaccanti del Rimini, ha il merito di chiudere la contesa già dopo 30 minuti trasformandosi in un bomber d’area di rigore.

Centrocampisti

Alessandro Celli (Teramo): da posizione defilata indovina la traiettoria giusta per battere il portiere e rimettere in carreggiata gli abruzzesi, una prodezza balistica ad altissimo coefficiente di difficoltà. Garantisce corsa continua sulla corsia di competenza.

Francesco Bombagi (Pordenone): sceglie la sua ex squadra per segnare il primo gol stagionale dopo aver sfornato assist in quantità per tutto l’arco della stagione. Conquista e batte personalmente una punizione da posizione interessante, nulla può l’incolpevole Iannarilli. Beccato per la sua esultanza, ha chiarito in sala stampa stringendo idealmente la mano ai tifosi della Ternana.

Attaccanti

Pablo Granoche (Triestina): una doppietta d’autore per il centravanti uruguaiano che permette agli alabardati di coltivare ancora qualche speranza di promozione diretta. La sblocca con un preciso colpo di testa, la chiude con una serpentina in piena area e un tiro che si infila all’incrocio.

Andrea Caracciolo (FeralpiSalò): l’Airone torna a spiccare il volo, lo fa con il colpo di testa che è la sua specialità della casa. Gravissimo l’errore in marcatura della difesa del Fano, ma la scelta di tempo e il gesto tecnico sono di altissimo livello. Nella ripresa fallisce una occasione clamorosa, poi reclama per la mancata concessione di un rigore.

Ettore Marchi (Monza): sugli sviluppi di un corner è bravissimo a smarcarsi tra due avversari e a battere il portiere con una conclusione di rara potenza e precisione. La classica partita equilibrata decisa dalla giocata del bomber di razza.

Sacha Cori (Albinoleffe): tenuto a bada con attenzione nel primo tempo, sale in cattedra nella ripresa e diventa quasi inarrestabile. Realizza con freddezza e precisione il calcio di rigore che spiana la strada verso il successo esterno e una salvezza incredibile senza passare per la lotteria dei play out.

Allenatore

Agenore Maurizi (Teramo): terza vittoria consecutiva in trasferta per una squadra rimodellata a gennaio e plasmata progressivamente con intelligenza. Il classico mister di categoria poco sponsorizzato, ma sempre efficace.