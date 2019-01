FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. B: l'eurogol di Miceli fa impazzire il web

Modulo 3-4-3

Continua la marcia in scioltezza del Pordenone, vittoria con l'Albinoleffe e otto punti di vantaggio sulla Triestina, vincente col Rimini, e nove sulla Fermana, che ha superato la Feralpi. Il ko interno con il Fano, costa la panchina a De Canio, sostituito da Calori alla guida della Ternana. Sorrisi e vittorie per Sambenedettese, Imolese, Monza e Gubbio. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventunesima giornata di campionato nel girone B:

Portiere

Pierpaolo Boccanera (Triestina): mette i guantoni sulla vittoria intervenendo provvidenzialmente in avvio di gara su Simoncelli. Attento anche sui tentativi dalla distanza di Piccioni. Importante per il morale mantenere la porta inviolata.

Difensori

Armando Anastasio (Monza): il golden boy scuola Napoli, arrivato da poche ore, viene gettato immediatamente nella mischia e ripaga mister Brocchi con una prestazione di grandissima sostanza. Ha il merito di non andare in affanno quando l’avversario prende in mano le redini del gioco. Puntuali un paio di diagonali difensive.

Mirko Miceli (Sambenedettese): “Ma che gol ha fatto?” il titolo di un video che spopola sul web e che, ancora ora, regala gioie ed emozioni al pubblico del Riviera. Una rovesciata degna dei più grandi centravanti della A. Senza dimenticare un salvataggio quasi sulla linea nel primo tempo. La partita perfetta per un calciatore sempre più di categoria superiore.

Giusto Priola (Renate): quando la partita sembrava ormai avviata verso la sconfitta ecco la zampata che non ti aspetti. Primo gol stagionale per un difensore che, già in passato, aveva mostrato di possedere interessanti doti tecniche.

Centrocampisti

Federico Maracchi (Triestina): per un triestino deve essere un’emozione particolare indossare la gloriosa maglia biancorossa e segnare in quello stadio che frequentava spesso da tifoso. Sblocca una sfida insidiosa con un eurogol di destro: nella circostanza preziosa l’assistenza del solito Formiconi.

Manuel Giandonato (Fermana): regala tre punti preziosi alla sua squadra siglando allo scadere del primo tempo un rigore preziosissimo. Pericoloso su tutte le palle inattive, cerca il jolly con un siluro dalla distanza che termina di poco sul fondo.

Luca Berardocco (Sudtirol): risponde a Papa mostrandosi glaciale dagli undici metri, altro gol che impreziosisce una stagione sin qui di grande livello. Qualità da vendere nell’uno contro uno, un paio di cross non trovano adeguata assistenza in area di rigore.

Davide Vitturini (Fano): per vincere a Terni serviva la partita perfetta, lui è salito in cattedra prendendo per mano i compagni alternando ottimi ripiegamenti difensivi a ripartenze pericolose e di qualità.

Attaccanti

Michael De Marchi (Imolese): un sinistro in diagonale dopo una bella azione personale, poi una deviazione sottomisura di petto a porta vuota che ha permesso alla sua squadra di archiviare la pratica già dopo 45 minuti. Nella ripresa prova a calare il tris.

Simone Guerra (Vicenza): non poteva esserci inizio migliore per un attaccante che la società veneta ha inseguito per diverse settimane e che avrà il compito di segnare reti importanti per coltivare il sogno promozione. Se il buongiorno si vede dal mattino…

Luca Belcastro (Imolese): primo gol da antologia, un sinistro chirurgico all’incrocio dei pali da posizione non semplice. Poi due reti facili facili frutto anche della giornata nera della difesa della Giana. Seconda tripletta tra i professionisti, porta a casa il pallone tra gli applausi del pubblico.

Allenatore

Alessio Dionisi (Imolese): il suo si può definire un miracolo, un tecnico che è riuscito a valorizzare al meglio il materiale umano a disposizione trasmettendo mentalità e idee di gioco. Il 5-0 sulla Giana Erminio è anche merito suo.