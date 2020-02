focus Serie C, Top 11 del gir C: doppietta per Curcio e Germinale

Modulo 3-4-1-2

La capolista se ne va. Stavolta in modo quasi definitivo. Poteva essere la serata della svolta in virtù dello scontro diretto tra Ternana e Bari, la Reggina non si è fatta sfuggire l’occasione. Vincere a Catanzaro senza subire gol e con una prova autorevole chiude anticipatamente i giochi e consente agli amaranto di avviare il conto alla rovescia. La riapertura al pubblico della curva Nord conferma che in Calabria c’è un entusiasmo devastante, merito del presidente Gallo che ha restituito credibilità e forza al percorso sportivo di una squadra che ha fame di calcio e voglia di essere protagonista. Il Bari stellare di De Laurentiis, quindi, rimanda l’appuntamento ai playoff: contro una Ternana in crisi è arrivato il quinto pareggio esterno consecutivo. Magic moment per l’Avellino di Capuano, virtualmente salvo dopo la vittoria nel derby con la Paganese. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la ventottesima giornata nel girone C.

Portiere

Raffaele Ioime (Potenza): salvato dalla traversa, si fa sempre trovare pronto e lascia il “Bonolis” imbattuto e…imbattibile.

Difensori

Giuliano Laezza (Avellino): un’altra prova autorevole di un calciatore fortemente voluto da Capuano e che sta ritrovando un’ottima condizione atletica.

Davide Bertoncini (Reggina): la miglior prestazione del campionato nella partita più attesa e che può valere la promozione in serie B. Un muro insuperabile per gli attaccanti del Catanzaro, a fine partita è stato abbracciato da tutti i compagni e, idealmente, dal popolo amaranto.

Ramos Borges Emerson (Potenza): di categoria superiore, ma non c’erano dubbi. A Teramo un’altra performance da sette in pagella impreziosita da tanti calci piazzati battuti in modo magistrale.

Centrocampisti

Manuel Scavone (Bari): in queste partite di tecnica, ma anche ad alta tensione è sempre un valore aggiunto e ci mette quel pizzico di personalità che serve per superare i momenti di difficoltà. Sufficienza piena.

Mario Coppola (Potenza): come si dice in gergo “canta e porta la croce”, il suo lavoro oscuro è tatticamente preziosissimo e consente di acquisire la superiorità numerica a metà campo.

Alessandro Provenzano (Sicula Leonzio): un tiro perfetto da fuori area riapre la partita e consente alla Sicula di spaventare una Casertana sin lì perfetta e imperforabile.

Mario Pugliese (Vibonese): il gol più bello della stagione. Suo e della squadra. Un capolavoro balistico che premia coraggio e inserimento dalle retrovie. Poco dopo ci riprova al volo, senza fortuna.

Trequartista

Alessio Curcio (Catania): scende in campo in condizioni non ottimali e riesce a superare la prova a pieno voti. Schierato da “falso nove”, la pareggia prima su assist di Silvestri, realizzando con un piattone il primo gol con la maglia rossazzurra, e la chiude poi su calcio di rigore. In crescita.

Attaccanti

Diego Albadoro (Avellino): nella gestione Capuano è stato uno dei calciatori più discussi, ma la scelta di abbinare bastone e carota da parte dello staff tecnico si è rivelata azzeccata. Nel giorno del suo compleanno regala a se’ stesso e al popolo biancoverde il trionfo sulla Paganese che vale salvezza virtuale e tre punti di platino per sognare qualcosa in più.

Domenico Germinale (Cavese): anche all’andata era stato il castigatore del Rende, la sua doppietta al rientro permette di ribaltare la situazione e avvicinarsi alle zone nobili della graduatoria.

Allenatore

Domenico Toscano (Reggina): il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, solo la matematica separa gli amaranto dal ritorno in B dopo tanti anni. Vincere a Catanzaro è la ciliegina sulla torta di un’annata che entrerà nella storia.