focus Serie C, la Top 11 del girone C: standing ovation per Capuano

Modulo 4-3-3

Nella giornata delle porte chiuse viene inevitabilmente meno quel fattore campo che, nel girone C, ha fatto spesso la differenza. I colpi in campo esterno sono tanti: il Francavilla acuisce la crisi del Teramo e vince per 1-0 anche grazie ai miracoli del portiere, il Rieti vince a Viterbo e si rimette in corsa per la salvezza, la Reggina sbanca il campo del Picerno, il Catania espugna Bisceglie, la Casertana conferma che il Monopoli è una macchina da guerra in trasferta ma paradossalmente soffre tra le mura amiche. In questa giornata merita la copertina l’Avellino di Ezio Capuano che, dopo aver attraversato momenti difficilissimi, vince per 2-0 sulla Ternana lanciando la propria autorevole candidatura per i playoff. Finisce 1-1, infine, il big match tra Catanzaro e Bari che fa calare il sipario sul calcio almeno fino al 3 aprile. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la trentesima giornata nel girone C.

Portiere

Alessandro D’Andrea (Cavese): se il suo collega è stato graziato dai pali, lui riesce a salvare la squadra con i guantoni. Strepitoso intervento su Ricci quasi a tempo scaduto, una parata che vale un punto d’oro e che consente di prolungare la striscia positiva.

Difensori

Andrea Petta (Casertana): contro un attacco micidiale come quello del Monopoli non era facile mantenere la porta inviolata, i falchetti tuttavia hanno disputato un’ottima prova difensiva e anche lui è stato degno protagonista.

Emmanuele Matino (Cavese): il difensore di proprietà del Parma rappresenta ormai una piacevolissima conferma. Un grande lavoro dal primo al novantesimo contro gli sguscianti attaccanti del Potenza.

Daniele Gasparetto (Reggina): 55 minuti di buon livello, una partita di grande intelligenza tattica contraddistinta anche da qualche bell’intervento in scivolata.

Fabio Tito (Vibonese): pallone a destra, portiere a sinistra per un calcio di rigore trasformato con bravura. Avere in rosa un difensore dai piedi buoni è sempre fondamentale in questa categoria.

Centrocampisti

Francesco Scarpa (Paganese): si sprecano gli aggettivi per quest’eterno ragazzo che continua a segnare per Pagani e per la maglia azzurrostellata. Bello l’assist di Diop, sfortunatissimo Ciotti che scivola sul terreno: per uno come lui è un gioco da ragazzi insaccare da distanza ravvicinata.

Manuel Ricci (Potenza): si sta confermando un valore aggiunto, un ragazzo di altra categoria. Nell’uno contro uno è devastante, quando punta l’uomo lo salta con disarmante facilità. Nel finale solo un miracolo del portiere gli nega la gioia del gol.

Alessandro Di Paolantonio (Avellino): trasforma impeccabilmente un calcio di rigore all’87’ mandando in estasi Eziolino Capuano. Una scheggia impazzita imprendibile per tutta la difesa della Ternana.

Attaccanti

Andrea De Paoli (Rieti): in una partita scoppiettante ci mette lo zampino per regalare alla sua squadra una vittoria inaspettata. Pochi minuti dopo la Viterbese sbaglia un rigore e quindi la sua prodezza vale ancora di più.

Manuel Sarao (Reggina): cross di Bianchi, velo di Rivas e “piattone” di prima intenzione che non lascia scampo al portiere del Picerno e consente di archiviare la pratica in anticipo.

Gaston Corado (Casertana): conquista e trasforma in zona Cesarini il calcio di rigore della vittoria, tutto in un clima surreale e tra le proteste feroci dei calciatori del Monopoli. Non era semplice, ma è stato bravo e non ha perso la lucidità.

Allenatore

Ezio Capuano (Avellino): è semplicemente l'artefice di un miracolo compiuto con mezza squadra out per infortunio, problemi societari, ribaltoni dirigenziali, un gruppo giovanissimo, in un girone di fuoco e spesso senza spettatori. La squadra è meritatamente in zona playoff. Chapeau