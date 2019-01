FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. C: Doumbia incanta e in più segna

Modulo 4-3-3

Nella foto Abdou Doumbia

Pari prezioso per la capolista Juve sul campo del Potenza. Non ne approfitta per riavvicinarsi il Trapani, fermato sul pari dalla Sicula Leonzio. Il Catania, invece, non ha giocato a causa della triste vicenda del Matera, altra società a rischio esclusione del campionato. Terzo successo consecutivo per la Casertana in netta risalita. Bottino pieno in casa per la Reggina, vittoria esterna invece per la Virtus Francavilla sul campo del Rieti. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventiduesima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Jacopo Furlan (Catanzaro): tra le tante note liete della positiva stagione disputata sin qui dai giallorossi. Ancora una volta lascia il campo con la porta inviolata rispedendo al mittente tutti i tentativi della Vibonese.

Difensori

Daniele Mignanelli (Viterbese): la sua squadra non vive una giornata felicissima e paga a caro prezzo l’effetto Granillo, lui merita un’ampia sufficienza per un gol da attaccante vero che aveva teoricamente riaperto i giochi.

Luca Piana (Paganese): terzo gol stagionale per il difensore goleador, anche in questo caso una rete di splendida fattura. Ottimo il cross dalla destra di Nacci, perentorio lo stacco aereo che lascia sul posto il diretto marcatore e beffa l’incolpevole Crispino.

Pasquale Rainone (Casertana): “Abbiamo iniziato il nuovo anno con una mentalità diversa”, parole da leader in sala stampa che certificano il magic moment vissuto dai falchetti. E questa rinascita vede in lui uno dei simboli in assoluto. Se poi inizia anche a segnare…

Emmanuele Matino (Potenza): i lucani hanno affrontato la capolista, imbattuta e macchina da gol dentro e fuori casa. Serviva una prova di grande attenzione ed applicazione, la retroguardia di casa ha risposto presente trascinata da classe ‘98 sempre al posto giusto al momento giusto.

Centrocampisti

Urban Zibert (Reggina): padrone assoluto del centrocampo, un calciatore completo e che fa sfracelli nella retroguardia della Viterbese. La fotografia della sua gara? Uno scatto al 92’ sul risultato di 3-1 che costringe Vandeputte a stenderlo con le cattive.

Enrico Zampa (Monopoli): nel 2012 sembrava destinato ad una grandissima carriera, lui che giovanissimo divenne capitano della Primavera della Lazio. L’errore nella finale contro l’Inter e i successivi due anni senza squilli a Salerno hanno inciso negativamente, con una piccola parentesi felice a Terni e tanto girovagare in Lega Pro. A Monopoli sembra abbia trovato la dimensione giusta, ha ripagato la fiducia della società con un bel gol e con una prestazione autorevole in mezzo al campo.

Giorgio Capece (Paganese): un buon esordio in maglia azzurrostellata. Il ragazzo, mentalmente sgombro rispetto a tanti compagni che hanno vissuto il girone d’andata difficile dei campani, ha personalità, doti tecniche interessanti e buona condizione atletica. Ci prova anche dalla distanza, mira da rettificare.

Attaccanti

Antonio Zito (Casertana): secondo assist in quattro giorni, non è un caso che la sua squadra abbia ripreso a correre in concomitanza con la sua esplosione che il pubblico attendeva da tempo. Ha iniziato il 2019 alla grande, segno evidente di un ottimo lavoro svolto durante la sosta.

Abdou Doumbia (Reggina): un esordio da sogno, è già beniamino del pubblico del Granillo. Imprendibile quando riparte palla al piede, ben piazzato in occasione del primo gol con la maglia amaranto, conquista tante punizioni da zona pericolosa e ripiega anche a metà campo quando necessario. Devastante.

Manuel Sarao (Francavilla): altra sconfitta per Capuano, merito anche di questo attaccante moderno che spazia su tutto il fronte offensivo aprendo varchi per i compagni. La sblocca su rigore mettendo tutto in discesa.

Allenatore

Di Costanzo-Esposito (Casertana): terza vittoria consecutiva, il tandem scelto dalla proprietà dimostra di avere le qualità necessarie per portare in alto una squadra che, per organico, pubblico e blasone, non poteva certo ritrovarsi nella zona destra della classifica.