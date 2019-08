FOCUS TMW - Serie C, top 11 gir. A: Lepore regala i primi tre punti al Monza

Modulo 3-4-3

Parte subito fortissimo il Monza del tecnico Brocchi, squadra indicata dagli addetti ai lavori come la corazzata del raggruppamento A. Contro una Pro Patria mai doma e assai combattiva, i biancorossi hanno fatto valere un tasso tecnico obiettivamente superiore e si sono imposti con il risultato di 2-1. Bene anche l’Arezzo e la Pro Vercelli, l’Alessandria invece torna a vedere i vecchi fantasmi e pareggia soffrendo per 2-2 contro la matricola Gozzano. I grigi hanno chiuso la partita in inferiorità numerica e, tutto sommato, possono accontentarsi di un punto come ha ammesso anche mister Gazzola in sala stampa. Due squadre in copertina: il Pontedera (che non vinceva il derby casalingo con la Carrarese dal 1976) e l’Olbia, capace di espugnare il campo del Siena. Nel posticipo il Novara batte nel derby la Juve23. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la prima giornata di campionato nel girone A:

Portiere

Gabriele Marchegiani (Novara): dimostra tutte le sue ottime capacità nel corso dei novanta minuti. L'ex Gubbio ripaga la scelta di Banchieri. Con le sue parate, il giovane classe ‘96 ha negato alla Juventus U23, per più volte, la possibilità di riaprire la contesa.

Difensori

Francesco Lepore (Monza): pesca il jolly con un tiro perfetto da 20 metri che permette ai brianzoli di espugnare il campo della Pro Patria al termine di una partita più sofferta del previsto. La classica gara che si decide con le giocate di un campione per la categoria. Lui lo è senza dubbio.

Diego Borghini (Arezzo): tempo 240 secondi ed è già sotto la curva ad esultare, niente male per uno che di mestiere fa il difensore centrale. Sfrutta un bel cross di Cutolo e una mischia in area di rigore per timbrare il cartellino e spianare la strada verso un successo agevole con il Lecco. In retroguardia non sbaglia praticamente nulla.

Francesco Pisano (Olbia): sfrutta tutta la sua esperienza per frenare l’impeto di gente come Guberti, Cesarini, Polidori e Guidone, sul quale compie un salvataggio decisivo quasi in zona Cesarini. Segna il gol vittoria sfruttando nel migliore dei modi un cross dalla sinistra di Pitzalis e un errato posizionamento della difesa del Siena. Eterno.

Centrocampisti

Roberto Guitto (Gozzano): quando l’Alessandria resta in inferiorità numerica, l’allenatore propende per un atteggiamento ultra offensivo e riesce a mettere alle corde i grigi anche grazie alla prova autorevole dei centrocampisti. Concentrato per tutta la gara, sempre pronto a dare una mano in raddoppio su Eusepi e Arrighini, mostra anche di avere piedi buoni e la capacità di innescare le punte con imprevedibili verticalizzazioni.

Riccardo Calcagni (Pontedera): i granata toscani non battevano la Carrarese in casa dal 1976, ci sono riusciti anche grazie all’ottima prova di uno dei centrocampisti di riferimento. Proprio quando i marmiferi speravano di agguantare il 2-2 ecco la punizione vincente agevolata anche da una involontaria deviazione di Maccarone.

Marco Fossati (Monza): l’importanza di questo giocatore si percepisce nei momenti di difficoltà, quando il Monza non riesce a ripartire e la Pro Patria sembra padrona del campo. Si carica sulle spalle i compagni caricandoli a dovere, bravissimo a recuperare un’infinità di palloni e a cercare, di tanto in tanto, la conclusione dalla distanza. Valore aggiunto per la Lega Pro.

Ciro Loreto (Como): Gabrielloni e Ganz certificano una vittoria importante all’esordio, ma anche il giovane centrocampista ci mette del suo macinando chilometri sulla fascia dall’inizio alla fine. Un paio di cross deliziosi dalla trequarti sono manna dal cielo per i centravanti dei lariani.

Attaccanti

Matteo Della Morte (Pro Vercelli): nell’anno di un progetto nuovo dedicato soprattutto ai giovani non può passare inosservato il primo gol tra i professionisti del diciannovenne tuttofare destinato ad essere un punto di forza dei bianconeri. La sblocca con un tiro chirurgico, ci riprova pochi minuti dopo dalla distanza senza fortuna. Si concede qualche pausa durante il match, ma quando ingrana la quinta sono dolori per tutti gli avversari.

Umberto Eusepi (Alessandria): croce e delizia per i tifosi del Moccagatta. Sarà pur vero che rimedia un doppio cartellino giallo non consono a un giocatore d’esperienza come lui, ma si conferma un autentico rapace dell’area di rigore quando ribalta il risultato a 10 minuti dalla fine con uno splendido colpo di testa imprendibile per il portiere.

Carmine Giorgione (Albinoleffe): segna il gol del raddoppio che, di fatto, chiude la partita. Pisseri è bravo a respingere un potente tiro di Sibilli, ma non può nulla sulla deviazione sottomisura di un attaccante diventato ormai beniamino della società e della tifoseria lombarda.

Allenatore

Christian Brocchi (Monza): non è facile guidare una squadra accreditata da tutti come ammazzacampionato. Tutti faranno la partita della vita contro i brianzoli e servirà una gestione oculata soprattutto sul piano mentale. E la vittoria sulla Pro Patria è frutto non solo della palese superiorità tecnica, ma anche del carattere di un gruppo che segue con entusiasmo la propria guida tecnica.