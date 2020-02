FOCUS TMW - Serie C, Top 11 gir A: Martignago regala 3 punti d'oro all'Alessandria

vedi letture

focus Serie C, Top 11 gir A: Martignago regala 3 punti d'oro all'Alessandria

Modulo 4-3-3

Il Monza non riesce più a vincere. Sarebbe una notizia se alle spalle dei brianzoli ci fossero inseguitrici di spessore, invece i ragazzi di Brocchi hanno addirittura allungato le distanze in virtù delle sconfitte casalinghe del Renate e del Pontedera rispettivamente contro Pergolettese ed Alessandria. Una bella gioia per mister Gregucci, messo in discussione dopo aver conquistato appena due punti in tre gare, ma finalmente protagonista su una panchina che vede come ultima chance di rilancio. Bella partita anche tra Olbia e Pistoiese, vinta per 1-0 dai padroni di casa anche grazie alle parate di Aresti. Inutile dire che l’allarme Coronavirus abbia comportato uno stravolgimento della giornata, con rinvii e tanta tensione tra i tifosi e le società. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la ventisettesima giornata nel girone A.

Portiere

Simone Aresti (Olbia): fantastico tre volte su Mazzarani, ci mette una pezza anche nel finale deviando in corner una conclusione di Gucci.

Difensori

Luca Villa (Pergolettese): si pensava avrebbe mantenuto una posizione più bassa in virtù delle caratteristiche dei calciatori del Renate, in realtà corre per quattro e varca con continuità la metà campo avversaria sfornando cross di un certo livello che gli attaccanti hanno saputo sfruttare al meglio. Il migliore in campo.

Erasmo Mulè (Juventus23): i bianconeri stanno scalando posizioni su posizioni in classifica, il merito è anche di questo ragazzo che sta trovando la continuità necessaria.

Giorgio Altare (Olbia): Aresti ci mette il suo e fa una grande partita, ma l’intera difesa di casa si comporta benissimo a cospetto della coriacea Pistoiese. Promosso.

Daniele Mignanelli (Carrarese): terzino vecchio stampo, bravo a crossare ma anche a difendere nei momenti di maggiore difficoltà. Belle stilisticamente due chiusure in scivolata.

Centrocampisti

Francesco Vassallo (Siena): la sua presenza nella top11 sta diventando una piacevole consuetudine. Si applica alla perfezione in entrambe le fasi e non sbaglia un solo pallone.

Michel Panatti (Pergolettese): approfitta della dormita della difesa del Renate, punendola con un taglio tra i centrali che spiazza anche il portiere e gli consente di depositare il pallone in fondo al sacco. Partecipa ad un successo determinante e inaspettato.

Lorenzo Tassi (Arezzo): Piu e Caso avviano un’azione prolungata, conclusa con il missile del centrocampista da media distanza che non lascia scampo ad un portiere forte come Lamanna. Amaranto premiati sul loro primo tiro in porta.

Attaccanti

Elio Calderini (Carrarese): fredda Fiory da posizione ravvicinata sbloccandola dopo appena quattro minuti, proprio come sperava il tecnico Baldini. Ottima l’intesa con Infantino.

Matteo Brunori (Juventus): funziona la nuova coppia gol dei bianconeri. Marchi sforna un assist delizioso, lui si avventa prima di tutti sul pallone e batte il portiere con un preciso colpo di testa.

Riccardo Martignago (Alessandria): regala ai grigi il secondo successo consecutivo sul sempre ostico e quasi mai violato campo di Pontedera. La gara sembrava incanalata sullo 0-0, a 10 minuti dalla fine ha trovato il guizzo giusto con un movimento da centravanti vero.

Allenatore

Angelo Gregucci (Alessandria): come detto in precedenza, certo non era partito benissimo e la piazza mugugnava dopo i due pareggi interni e la sconfitta in trasferta. La convincente prova di Pontedera può rappresentare un nuovo inizio, per lui e per la squadra.