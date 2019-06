© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle pagine di FoggiaToday arrivano alcune dichiarazioni del sindaco della città pugliese Franco Landella, dopo la bandiera bianca del Foggia Calcio per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C: Foggia Calcio: “A meno di colpi di scena la situazione è questa, il Foggia non si iscriverà. Sono estremamente dispiaciuto, se solo avessi avuto contezza della situazione, forse saremmo riusciti a ottenere un esito diverso. Abbiamo lavorato alacremente per 4 giorni, ma non è stato sufficiente. Ringrazio, comunque, tutti gli imprenditori che hanno dato il loro contributo malgrado il buio che ha caratterizzato la situazione economico-finanziaria della società. A tutte queste persone che si sono fidate di me dico grazie. Purtroppo non è bastato".