Foggia, Felleca: "Ottima idea la riforma con il passaggio a 60 squadre professionistiche"

Roberto Felleca, presidente del Foggia, ha commentato, nel corso del suo intervento a TMW Radio l’ipotesi di riforma del sistema calcistico emersa nei giorni scorsi con la creazione di una B a 40 squadre e una C accorpata al mondo dei dilettanti: "Ridimensionare le squadre professionistiche mi sembra corretto - spiega -, ma va fatto subito. Tra un anno rischiamo che molte squadre siano scomparse da sole, non ci sono dei robot a sostenere le squadre, ma presidenti come me. Una riforma a 60 squadre professionistiche è ottima, mette i paletti: poi chi avrà il blasone o i requisiti per arrivare in B lo dimostrerà, altrimenti rimarrà semi-professionista in Serie C".