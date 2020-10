Foggia, imprenditori interessati al club. L'ex Bisceglie Canonico: "Ho chiesto libri contabili"

Come riferisce foggiacalciomania.com, ai microfoni di Mitico Channel, è intervenuto l'ex presidente del Bisceglie Nicola Canonico. Che ha svelato il suo interesse per rilevare il club: “Ho richiesto delle dichiarazioni contabili che non ho mai ricevuto. Per questo non vi è stata una richiesta scritta per l’acquisizione della società. Non disponendo dei libri contabili del Calcio Foggia 1920 non possiamo nemmeno formulare un offerta perché non conosciamo il valore della società. La nostra proposta sarà dell’importo pari alla somma degli investimenti effettuati dai tre soci, attenendoci a ciò che Pelusi più volte ha dichiarato pubblicamente quando diceva che il Foggia, nel caso di una cessione, sarebbe stato lasciato dall’attuale proprietà senza alcun tipo di speculazione. A Foggia c’è bisogno di una giusta programmazione, di una serie di investimenti che portino risultati e facciano riavvicinare la gente delusa e che facciano tornare un clima di serenità. Dopo 14 anni di dirigenza calcistica penso sia arrivato il momento di investire in una squadra con un elevato blasone come quella di Foggia. Non mi interessa fare business, ma solo far divertire e divertirmi attraverso questo sport. Per una buona programmazione bisogna anche coltivare il settore giovanile”.